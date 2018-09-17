صحيفة: ميركل قررت إقالة رئيس المخابرات الألمانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 11:35 صباحا
هانس جيورج ماسن رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألمانية. (دويتشه فيليه)

ذكرت جريدة «دي فيلت» الألمانية أن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل قالت إن رئيس المخابرات الداخلية يجب أن يغادر منصبه.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد نقلت الجريدة الألمانية عن مصدر من الائتلاف الحاكم قوله إن ميركل قررت أن رئيس المخابرات الداخلية يجب أن يترك منصبه لاعتقادها بأنه تدخل في العمل السياسي اليومي.

وتعرض هانس-جيورج ماسن رئيس جهاز المخابرات الداخلية (بي إف في) لانتقادات بعد أن تشكك في صحة تسجيل مصور يظهر لقطات لمتظاهرين من اليمين المتطرف يلاحقون مهاجرين بعد قتل رجل ألماني طعنًا.

ويريد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم من وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر إقالة ماسن بسبب تصريحاته، لكنه يرفض ذلك حتى الآن. ومن المقرر أن يجتمع الائتلاف الحاكم يوم الثلاثاء لبحث مصير مانس.

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