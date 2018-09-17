كوريا الجنوبية: قضية نزع السلاح النووي أولوية في القمة الثالثة مع كوريا الشمالية

صورة لرئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في معرض بسول لدعم قمة مقبلة بين الكوريتين (فرانس برس)

أكدت الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن مسألة نزع الأسلحة النووية تشكل أولوية لدى الرئيس مون جاي إن، الذي يزور بيونغ يانغ خلال الأسبوع الجاري لعقد قمة ثالثة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ومن المقرر أن يتوجه مون، غدًا الثلاثاء، إلى عاصمة كوريا الشمالية، في مؤشر جديد إلى التقارب في شبه الجزيرة، وإن كانت المحادثات حول إخلائها من الأسلحة النووية بين الشمال وواشنطن تراوح مكانها، وفق «فرانس برس».

وقال كبير مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي، إيم جونغ سيوك: «سنمارس ضغوطًا من أجل نزع متقدم لسلاح الشمال وإجراء في مقابل ذلك من قبل الولايات المتحدة، عبر إعادة إطلاق حوار جدي بسرعة، يهدف إلى إقامة علاقات سلمية جديدة».

وأوضح سيوك أن الزعيم الكوري الشمالي سيحاول ردم الهوة بين واشنطن وبيونغ يانغ وسيلعب دورًا وسيطًا.

وقال: «من خلال مختلف اللقاءات والمحادثات الهاتفية، أصبح لدى الرئيس مون فهم لما تفكر به الولايات المتحدة أفضل من معرفته بما يفكر به الرئيس كيم».

وسيلتقي مون الزعيم الكوري الشمالي مرتين على الأقل. وقال إيم إن «كيم يمكن أن يستقبل ضيوفه في المطار، وهو أمر نادر في كوريا الشمالية».

وسيحضر رئيس كوريا الجنوبية أيضًا حفلًا موسيقيًا وسيزور الأماكن الرئيسة في العاصمة، مع وفده الذي يضم وريث مجموعة «سامسونغ» لي جاي يونغ، ونائب رئيس «هيونداي موتور».

ولعب مون، الذي التقى كيم مرتين خلال العام الجاري، دور الوسيط الحاسم للتوصل إلى تنظيم قمة تاريخية، عقدت في يونيو بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة.

والتزم كيم إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. ويتواجه الطرفان منذ ذلك الحين لتحديد المعنى الدقيق لهذه العبارة. وتريد واشنطن «نزعًا نهائيًا وكاملًا يمكن التحقق منه للأسلحة النووية للشمال».

ودانت سلطات كوريا الشمالية وسائل «العصابات» التي تتبعها الولايات المتحدة واتهمت واشنطن بالسعي إلى نزع أسلحتها دون أي تنازل في كل مرحلة.