زعيمة اليمين الفرنسي: هدفنا هزيمة ماكرون في الانتخابات أوروبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 10:23 صباحا
مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف. (أرشيفية. أ ف ب)

حثت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، الأحزاب الشعبوية في أوروبا على الاتحاد في مواجهة المؤسسة الليبرالية في الانتخابات الأوروبية المقررة العام المقبل، وذلك مع عودتها بروح قتالية إلى الأضواء بعد هزيمتها المنكرة في انتخابات الرئاسة الفرنسية العام الماضي.

وقالت لوبان، في كلمة أمام أنصار حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه بمدينة فريجوس في جنوب فرنسا بحسب وكالة «رويترز»، إن حزبها سيخوض انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو «بالتنسيق مع» حلفاء في ‭‭)‬‬حركة أوروبا الأمم والحريات‭‭(‬‬.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتخابات بأنها معركة مفتوحة بين الشعبويين المناهضين الهجرة مثل التجمع الوطني والتقدميين الموالين للاتحاد الأوروبي أمثاله.

وقالت لوبان في كلمتها الأحد «في فرنسا، هدفنا هو هزيمة ماكرون»، مضيفة: «وفي أوروبا، هدفنا هو أن نعمل مع حلفائنا، الجماعات (القومية) الأخرى، على تكوين غالبية تنأى عن الاتحاد الأوروبي المتهالك وتتحرك صوب تعاون بين الدول مع الاحترام المتبادل لتنوعها وهويتها».

وترغب لوبان في إجبار بروكسل على إعادة السلطات إلى الدول الأعضاء، وهو ما يقول أنصار الاتحاد الأوروبي إنه يؤذن بانتهاء الوحدة السياسية والنقدية لأوروبا.|

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