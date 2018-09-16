واشنطن تطرد السفير الفلسطيني وتطلب مغادرته فوراً

السفير الفلسطيني في واشنطن، حسام زملط. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت السلطات الأميركية طرد السفير الفلسطيني في واشنطن، حسام زملط، وطلبت مغادرته البلاد، فوراً.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، مساء اليوم، أنه بعد إغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن، قررت الإدارة الأميركية طرد أو ترحيل السفير الفلسطيني لديها، حسام زملط، وعائلته.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الإدارة الأميركية قررت إغلاق الحسابات البنكية للسفير الفلسطيني، وألغت تأشيرات عائلته، وهو ما يعد إرضاء لإسرائيل، بحسب موقع «سبوتنك» الروسي.

وقال مسؤول أميركي بارز إن الإدارة الأميركية تستعد لإظهار وإعلان «صفقة القرن» سواء وافق الطرف الفلسطيني أو رفض. وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، قد ذكرت مساء أمس، السبت، أن مسؤولا أميركياً بارزاً أوضح أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تستعد لإعلان ونشر الخطة الأميركية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم «صفقة القرن».

وأفادت الصحيفة بأن الإعلان الأميركي سيظهر سواء وافق الطرف الفلسطيني أو رفض، وبأن الجزء الاقتصادي من الخطة الأميركية للسلام لم يظهر بعد أو لم يكتمل.