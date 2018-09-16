أثيوبيا وإريتريا توقعّان «اتفاقية جدة للسلام» لتعزيز تقاربهما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 سبتمبر 2018, 08:01 مساء
صورة وزعها الديوان الملكي السعودي تظهر العاهل السعودي سلمان متوسطا رئيس وزراء اثيوبيا ورئيس اإيتريا في جدة، 16 سبتمبر 2018. (فرانس برس)

وقّع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد ورئيس إريتريا إيسايس أفورقي في جدة الأحد اتفاقية سلام إضافية لتعزيز التقارب الذي جرى أخيرا بين البلدين العدوين سابقا في القرن الأفريقي.

وجرى التوقيع على «اتفاقية جدة للسلام» بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بحسب «فرانس برس».

وقلّد العاهل السعودي الزعيمين الأفريقيين قلادة الملك عبدالعزيز. وتعهّد أحمد وأفورقي في الاتفاقية الجديدة تعزيز «علاقات الصداقة والتعاون» من أجل «سلام وأمن البلدين، بما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة بكاملها»، بحسب بيان سعودي رسمي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس إريتريا وقّعا إعلانا حول السلام في يوليو أنهى رسمياً عقدين من العداء. والثلاثاء الماضي، أعاد البلدان فتح الحدود البرية للمرة الأولى منذ 20 عاما، ما يمهد الطريق للتجارة بينهما. وكانت إريتريا حصلت على استقلالها عن إثيوبيا أوائل التسعينات، واندلعت الحرب في وقت لاحق بسبب نزاع حدودي. وحاولت الأمم المتحدة ترسيم الحدود عام 2002 لتسوية النزاع نهائيا، لكن أثيوبيا رفضت.

وبدأ التحول في يونيو عندما أعلن أبيي أن أثيوبيا ستعيد إلى إريتريا المناطق المتنازع عليها وضمنها مدينة بادمي حيث بدأت الحرب الحدودية. وكتب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في حسابه بتويتر أن اتفاقية جدة «حدث تاريخي سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

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