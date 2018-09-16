إطلاق شابين بعد دفع خمسين ألف دينار فدية مالية بجنوب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 16 سبتمبر 2018, 07:42 مساء
مديرية أمن سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصدر أمني بمركز وداي زمزم جنوب سرت إطلاق سراح شابين من سكان المنطقة من قبيلة ورفلة بعد دفع فدية مالية لخاطفيهم.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن الشابين اختطفا منذ أسبوعين بطريق النهر بوادي زمزم من قبل مجهولين ملثمين داخل سيارة «تويوتا» مسلحة.

وأضاف أن الشخصين الأول يدعى «محمد م ع» الورفلي والثاني يدعى «علي.م» الورفلي وهم من نفس العائلة، مشيراً إلى أن المجهولين طلبوا فدية مالية من ذوي المخطوفين فى اتصال هاتفي لإطلاق سراحهم وقررت عائلتهم بعد اجتماعها تجميع المبلغ المالي وقدره خمسون ألف دينار وتسليمه للخاطفين الذين أطلقوا سراحهم الليلة الماضية.

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