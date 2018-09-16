تركيب أول مدرسة بمدينة في تاورغاء منذ 7 سنوات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 16 سبتمبر 2018, 07:18 مساء
متساكني تاورغاء. (أرشيفية: رويترز)

أكد مسؤول بالمجلس المحلي تاورغاء استمرار أعمال تركيب وتجهيز أول مدرسة بمدينة تاورغاء مقدمة من إحدى المنظمات الدولية منذ عام 2011 بعد عودة المهجرين إلى بلدتهم.

وقال المصدر في تصريحات لـ«بوابة الوسط» إن المدرسة يتم تجهيزها الآن وتركيب الفصول الدراسية، وأطلق عليها اسم «مدرسة تاورغاء المدينة» وستضم خمسة عشر فصلاً دراسياً متنقلاً.

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وأضاف المصدر أن كل فصل دراسي يسع خمسة وعشرين طالبا وطالبة وسيتم افتتاحها العام الدراسي الحالي، لاستقبال أبناء تاورغاء الدراسيين الذين عادوا لمنازلهم المتضررة، مشيرا إلى أن المدرسة تضم فصولا ابتدائية وثانوية وتتبع المجلس المحلي تاورغاء وتعليم مصراتة.

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