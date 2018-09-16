«ضربة أميركية» بقيمة 200 مليار في الطريق إلى الواردات الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 سبتمبر 2018, 05:27 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية:الإنترنت)

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم خلال الأيام المقبلة فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية بنسبة 10% على واردات صينيّة بقيمة 200 مليار دولار.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن ترامب «قرّر فرض رسوم جمركيّة على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار»، مضيفةً أنّ إعلانًا في هذا الصدد قد يصدر «في غضون أيام قليلة».

كما تحدّثت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن إعلان في هذا الإطار سيصدر في الأيام المقبلة. وتحدّثت الصحيفتان نقلاً عن مصادر لم تكشفا هويتها، عن رسوم بنسبة 10% وليس 25%، كما ذكر من قبل. وكان ترامب فرض رسوما جمركية مشددة بنسبة 25 في المئة على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار مستوردة إلى الولايات المتحدة.

ويُبدّد احتمال فرض رسوم جديدة الآمال في تخفيف التوتّرات بين الولايات المتحدة والصين قريبا. وكانت واشنطن وبكين أبدتا الأسبوع الماضي استعدادهما لاستئناف الحوار، تجنّبًا لتصاعد الحرب التجارية التي بدأت تؤثّر سلبًا على الشركات الأميركية في الصين.

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