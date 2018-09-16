الحرس الوطني الأميركي يشارك بجهود إنقاذ المواطنين من إعصار فلورنس

عنصر من الحرس الوطني الأميركي (قناة الحرة)

أعلنت سلطات كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة أن الولاية تشهد سقوط كميات هائلة من الأمطار، وأعادت تحذير السكان من البقاء في الأماكن المعرضة لخطر الإعصار «فلورنس» الذي يضرب عدة مناطق، خاصةً في ولايتي كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية، وفق ما نقلت قناة «الحرة».

وكتب حاكم الولاية روي كوبر، في تغريدة صباح السبت، أن المناطق الجبلية معرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية بدءًا من ليل السبت. وحذر من أن المناطق التي لم تشهد فيضانات من قبل قد تواجهها الآن.

وأعلنت السلطات أن جنودًا وطيارين تابعين للحرس الوطني في كارولاينا الشمالية تم إرسالهم للمساعدة في جهود الإنقاذ. وكان الجيش أعلن صباح السبت نشر حوالي 200 جندي لمساعدة جهود الإغاثة مدعومين بمئة شاحنة ومعدات.

وصدرت أوامر لنحو 1.7 مليون شخص في كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وفيرجينيا بالإخلاء الطوعي أو القسري، ولملايين آخرين يقيمون في أماكن معرضة لخطر الإعصار.

وحرم أكثر من 760 ألف مشترك من الكهرباء في كارولاينا الشمالية، وتم إيواء أكثر من 21 ألفًا في 157 مركز في أنحاء الولاية.

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وفي نيو بيرن، المدينة الواقعة على ضفة نهر قرب ساحل الولاية، حيث بلغ ارتفاع المد ثلاثة أمتار، تقوم السلطات بإنقاذ مواطنين محاصرين.

وأوضح داينا آوتلو رئيس بلدية نيو بيرن أنه تم إنقاذ أكثر من 400 شخص، فيما لا يزال هناك مئة طلبوا إنقاذهم، مشيرًا إلى تضرر حوالي 4200 منزل.

وفي ويلمينغتون، حيث ضربت عين الإعصار، اقتلعت الأشجار وخطوط الكهرباء وتهشمت النوافذ، وبدت الشوارع مقفرة، وتقطع سُبل عدد من السكان بسبب الأشجار التي سدت الطرق.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير صباح السبت بأن قوة فلورنس تتراجع ببطء في أطراف المناطق الداخلية فوق شرق كارولاينا الجنوبية لكنها تتسبب بفيضانات كارثية في كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية، ومن المتوقع أن تتراجع لتصبح منخفضًا استوائيًا بحلول الليل.

وذكرت وسائل الإعلام الأميركية وبينها «سي إن إن» أن الحصيلة الموقتة لضحايا هذا الإعصار بلغت 13 قتيلاً، بينهم عشرة في كارولاينا الشمالية وثلاثة آخرون في كارولاينا الجنوبية. وبين هؤلاء سيدة في الحادية والستين قُتلت في اصطدام سيارتها بجذع شجرة على طريق.