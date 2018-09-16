بعد انتخاب رئيس البرلمان.. طهران: ندعم خيارات الشعب العراقي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 سبتمبر 2018, 09:26 صباحا
مرشح اليمين المتطرف للرئاسة في البرازيل جايير بلوسونارو (ا ف ب)

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الإلكتروني، الأحد، أن طهران «تدعم خيارات» الشعب العراقي بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي يدعمه النواب المؤيدون الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكتبت الوزارة، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»، أن إيران «تدعم على الدوام الدیمقراطیة وسلامة الأراضي والسیادة الوطنیة وخيارات أعضاء مجلس النواب في العراق».

وأضافت أن «اختیار رئیس البرلمان يشكل خطوة مهمة وضروریة باتجاه تشكیل الحكومة الجدیدة في العراق». وكان البرلمان العراقي انتخب السبت لقيادته مرشحين مدعومين من التحالف المقرب من إيران.

وانتخب النواب الذين وصلوا إلى البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو الماضي محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي، رئيسًا لمجلس النواب وحسن كريم نائبًا أول لرئيس المجلس.

والحلبوسي مدعوم من تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري المقرب من إيران، بينما كريم هو مرشح ائتلاف «سائرون» والقائمقام السابق لمدينة الصدر.

وبعد تسعة أشهر من إعلان «النصر» على تنظيم الدولة «داعش»، وفي خضم أزمة اجتماعية وصحية، استأنف العراق السبت عملية تجديد قياداته التي انطلقت في انتخابات مايو، في ما يبدو خطوة أولى في اتجاه تشكيل حكومة جديدة، بعد شلل سياسي لأكثر من أربعة أشهر.

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