صواريخ إسرائيلية تستهدف مطار دمشق

صورة مأخوذة عن شريط فيديو تهر أنظمة دفاع جوي سورية تعترض صواريه إسرائيلية في الأجواء السورية. (فرانس برس)

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أنّ هجومًا صاروخيًا إسرائيليًا استهدف مطار دمشق مساء السبت، مما أدّى إلى إطلاق الدفاعات الجوية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنّ «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي وأسقطت عددًا من الصواريخ المعادية»، بحسب «فرانس برس». وكان مراسل الوكالة أفاد بسماع دوي انفجارات في محيط مطار دمشق الدولي.

ولم تفد الوكالة عن سقوط قتلى أو حصول أضرار لكنها نشرت مشاهد تظهر تشغيل الدفاعات الجوية. ويُسمع في تسجيل الفيديو انفجار طفيف يضيء السماء.

وأقرّت إسرائيل في سبتمبر الجاري أنها شنت 200 غارة في سورية في الأشهر الـ18 الأخيرة ضد أهداف غالبيتها إيرانية، في تأكيد نادر حول عمليات عسكرية من هذا النوع. واعترفت إسرائيل سابقًا بشن عشرات الغارات ضد ما تصفه عادة بشحنات أسلحة متطورة يتم تسليمها إلى حزب الله، العدو الآخر لإسرائيل الذي يدعم الأسد أيضًا.