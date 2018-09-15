تشييع ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 سبتمبر 2018, 04:38 مساء
الطفل الفلسطيني شادي عبد العال الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات على الحدود . (فرانس برس)

شيع مئات الفلسطينيين السبت ثلاثة فلسطينيين أحدهم طفل قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل جرت في إطار «مسيرات العودة».

وشيع مئات الفلسطينيين في وسط مخيم جباليا بشمال قطاع غزة شادي عبدالعزيز عبدالعال (12 عامًا)، كما شيع مئات الفلسطينيين في رفح جنوب القطاع هاني عفانة (21 عامًا) الذي قتل بشرق رفح، وفي مخيم البريج الشاب محمد شقورة (21 عامًا)، وفق «فرانس برس».

وكان هؤلاء الفلسطينيون قتلوا الجمعة في المواجهات التي تجددت على حدود غزة، كما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس. وأصيب 248 شخصًا بجروح بينهم ثمانون بالرصاص الحي الإسرائيلي منهم مسعفان وصحفي، وفق ما قال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة.

وبذلك ارتفع إلى 179 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء هذه المسيرات في الثلاثين من مارس. وقتل جندي إسرائيلي في 20 يوليو. وتشهد حدود غزة منذ الثلاثين من مارس احتجاجات تبلغ الذروة كل يوم جمعة لتأكيد «حق العودة للاجئين» إلى بلداتهم التي هجروها أو طردوا منها قبل نحو سبعين عامًا، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وفق الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.

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