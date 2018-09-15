الإعصار «مانكوت» يسقط 5 ضحايا في الفيلبين وتايوان.. ويتجه نحو الصين

أضرار ناجمة عن الإعصار مانغكوت في الفيليبين (ا ف ب)

أوقع الإعصار «مانكوت»، الذي يعد الأعنف هذا العام، اليوم السبت، خمسة قتلى؛ 4 منهم في الفلبين وامرأة بتايوان، فيما تسبب في إجلاء عشرات آلاف الأشخاص من منازلهم، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وكان حوالى أربعة ملايين شخص موجودين على طريق المرور المدمر للإعصار في شمال لوسون، أكبر جزيرة في الأرخبيل الفيليبيني. ولقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم.

وقال ريكاردو جالاد رئيس المكتب الوطني للدفاع المدني إن «هذا العدد سيزداد مع مرور الساعات».

وبعد مرور «مانكوت»، الذي بات يتوجه نحو مناطق جنوب الصين المكتظة بالسكان، انتشر رجال الإنقاذ الفيليبينيون في المناطق الريفية والجبلية الأكثر تضررًا. وبلغت سرعة الرياح 330 كلم في الساعة في بعض الأماكن.

وظهر حجم الأضرار نهار السبت مع تكشف شقوق في سفوح الجبال مليئة بالمياه، ومياه فيضانات يتعذر التحكم فيها وهي تتدفق في الشوارع، وإجلاء السكان من منازلهم التي غمرتها المياه.

وغادر أكثر من 105 آلاف شخص منازلهم هربًا من الأحوال الجوية السيئة الناجمة عن الإعصار في هذه المنطقة الريفية والزراعية. وما زال الإعصار «مانكوت» يتحرك ترافق هبات من الرياح كانت سرعتها تصل إلى 260 كلم في الساعة عند مغادرته الأراضي الفيليبينية.

نهاية العالم

وتتعرض الفيليبين كل سنة لحوالى عشرين إعصارًا تسفر عن مئات القتلى وتزيد من حدة الفقر والعوز.

والقتلى الأربعة الذين تم إحصاؤهم إلى الآن في البلاد هم امرأتان طمرهما انزلاق للتربة، وشابة غرقت ورجل أمن لقي مصرعه من جراء سقوط جدار. وإلى هذه الحصيلة تضاف وفاة امرأة جرفها البحر الهائج في تايوان. وتتعرض الجزيرة التي تبعد مئات الكيلومترات عن الفيلبين ومسار الإعصار لسقوط أمطار غزيرة تسبب بها الإعصار.

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وقال المسؤول في وكالة هيروشي ايشيهارا اليابانية للأرصاد الجوية، لوكالة «فرانس برس»: «من بين جميع الأعاصير هذه السنة، هذا الإعصار هو الأقوى، والرياح التي ترافقه هي الأعنف».

ويقول الفيليبينون الذين يعيشون في المنطقة المتضررة إنهم أمضوا ليلة بالغة الصعوبة من جراء الطبيعة المنفلتة.

وقالت بيبيث ساكوينغ (64 عامًا) وهي من سكان لوسون، في اتصال هاتفي مع «فرانس برس»: «كان لدينا الانطباع بأن ما يحصل هو نهاية العالم. لم أستطع أن أنام». إلا أن منزلها قاوم الرياح، كما أضافت.

المتاجر تخلو من البضائع

وكان هايان في نوفمبر 2014 أعنف إعصار يضرب الفيليبين. وأدت أمواج هائلة شبيهة بالتسونامي الى جرف كل ما في طريقه. وأسفرت الكارثة عن أكثر من 7350 قتيلاً ومفقودًا.

ويتوجه الإعصار الآن نحو جنوب الصين غير البعيد عن منطقة هونغ كونغ المستقلة. وتنوي شركة كاثاي باسيفيك الجوية في هونغ كونغ إلغاء أكثر من 400 رحلة في الأيام الثلاثة المقبلة. ودعا مركز الأرصاد الجوية في هونغ كونغ إلى الحذر وتهدث عن «تهديد كبير» للسواحل الجنوبية للصين.

وكانت المتاجر ومحال السوبرماركت في هونغ كوتغ تخلو بسرعة من البضائع مع سعي السكان الى التزود بالمؤن تحسبًا لوصول الإعصار. والأمر نفسه يحدث في منطقة ماكاو الصينية المجاورة.

وفي تايوان، دعت الرئيسة تساي اينغ-وين على موقع «فيسبوك»، السكان إلى توخي الحذر. وقالت إن «الإعصار قوي وحتى إذا لم يضرب تايوان، علينا أن نكون مستعدين وألا نستخف بالوضع».