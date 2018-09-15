بالفيديو والصور.. الإعصار الأقوى في 2018 يضرب الفلبين

إعصار مانكوت (رويترز)

ضرب إعصار هائل شمال الفلبين، ليل السبت، مصحوبًا برياح تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، وأمطار غزيرة، كما سبب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق، وفق ما أورد موقع «سكاي نيوز عربية».

وعرض مقطع فيديو لـ «روسيا اليوم» مشاهد من الإعصار، أظهرت آثاره الجارفة بالفلبين، في حين بينت لقطات أخرى تعاونًا بين رجال الإنقاذ ومدنيين في إزالة العوائق التي خلفها الإعصار من أحد الطرق السريعة.

ووفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن الإعصار المسمى «مانكوت» هو الأقوى في العالم هذا العام، وسيتأثر نحو أكثر من أربعة ملايين شخص به مباشرةً، وستصاحبه رياح عاتية تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى 330 كيلو متر في الساعة.

وتسبب الإعصار في انهيارات أرضية في شمال شرقي البلاد في الساعة 01:40 بالتوقيت المحلي السبت (17:40 باتوقيت غرينتش الجمعة). ورفع المسؤولون مستويات الإنذار إلى ثاني أعلى درجات الإنذار، وهي الدرجة الرابعة، في جزيرة كاجايان ومحافظات إيزابيلا وأوباياو وأبرا.

وقبيل وصول مانكوت بقليل قال مانويل، مامبا حاكم إقليم كاجايان، إن الإقليم يتعرض «للضرب»، وإنه برغم نقل 36 ألف شخص إلى نحو 500 مركز إيواء، لم يمتثل الجميع للتعليمات بالمغادرة.

ونقلت «رويترز» عن جينير كويتلونغ المسؤول بهيئة الأرصاد الجوية في الفلبين إن الإعصار يتجه صوب هونغ كونغ وجنوب الصين وفيتنام، وقد يغادر البر الرئيسي للفلبين بين السادسة والثامنة صباحًا.

وأطلقت السلطات في هونغ كونغ تحذيراتها، وحثت السكان على البقاء خارج المنازل عند اقتراب العاصفة، ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن الإعصار ربما يكون أعتى عاصفة تضرب الإقليم خلال عقود. ويتوقع أن يضعف الإعصار ليتحول إلى منخفض مداري بحلول يوم الثلاثاء.



آثار الضرر الذي خلفه الإعصار بإقليم كاجيان (الإنترنت)

أطفال داخل ملاجئ أقيمت بالمدارس لحماية السكان من العاصفة في مدينة توغويغاراو (الإنترنت)

إمدادات الغذاء والإغاثة للسكان المتضررين (ا ف ب)