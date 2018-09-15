السجن مع النفاذ لشاهد ضد مدعية في قضية طارق رمضان بفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 سبتمبر 2018, 12:20 مساء
طارق رمضان خلال مؤتمر صحافي في بوردو (ا ف ب)

حكم القضاء الفرنسي بالسجن عشرة أشهر مع النفاذ على شاهد قال إن هندة عياري المدعية على المفكر الإسلامي طارق رمضان هددته برفع شكوى ضده بتهمة الاغتصاب، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر من الشرطة السبت.

وكان الشاهد الذي ستتم محاكمته في قضية أخرى في العام 2019 وهو موظف حكومي محلّف قال في شهادة بتاريخ 27 نوفمبر 2017 رُفعت إلى القضاء إنه التقى عياري في مارس 2013 عندما كانت تبحث عن استشارة قضائية في إطار مشاكل مهنية.

وأضاف الموظف أن عياري تحرشت به وهددته بعدها بأيام بالتقدم بشكوى بتهمة الاغتصاب إذا لم يقم علاقة جنسية معها. وقال مصدر من الشرطة إن الشاهد وهو موظف سابق في الجمارك يبلغ الـ 44 حُكم عليه بالسجن عشرة أشهر مع النفاذ بتهمة التزوير.

كما اتهم الشاهد في قضية اغتصاب وأخرى لاحتجاز شخص وابتزاز أموال مع متهم آخر. ومن المفترض أن تتم محاكمته في العام 2019. وكان أوقف في 2015.

ورمضان (55 عامًا) مسجون منذ توقيفه في 2 فبراير بتهم «الاغتصاب» و«اغتصاب شخص في وضع صحي هش» بعد شكاوى من قبل عياري الناشطة العلمانية والسلفية السابقة وامرأة أخرى قالت وسائل الإعلام إن اسمها كريستيل. كما اتهمته امرأة ثالثة تُدعى منية ربوح بالاغتصاب.

وفي سويسرا، تقدمت امرأة رابعة بشكوى ضده بتهمة الاغتصاب.

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