8 قتلى جراء هجوم لـ «بوكو حرام» في نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 سبتمبر 2018, 11:28 صباحا
طفلة تلعب بمفردها عند حدود أحد مخيمات النازحين في نيجيريا (ا ف ب)

قُتل ثمانية أشخاص، الجمعة، في هجوم شنه مقاتلون من حركة «بوكو حرام» على قريتين في شمال شرق نيجيريا، على ما أفادت ميليشيا محلية.

وقال الناطق باسم الميليشيا بونو بكار مصطفى، لوكالة «فرانس برس»، إن «مواجهات اندلعت حين حاول قرويون التصدي للمهاجمين» الذين جاؤوا للاستيلاء على مواشيهم في قريتي مودو أجيري وبولاما كاييري.

وأضاف: «قُتل ثمانية أشخاص في المواجهات وأصيب أربعة آخرون بجروح». وأوضح الناطق أن عناصر «بوكو حرام» فتحوا النار على القرويين المسلحين بالسواطير والعصي والسيوف.

وقال أحد قادة الميليشيا المحلية باباكورا كولو: «لم يتمكن القرويون من مواجهة الإرهابيين المزودين بأسلحة نارية». وتابع بأن المسلحين استولوا بعد الهجوم على مواشي القرويين.

وكثفت حركة «بوكو حرام» مؤخرًا هجماتها مستهدفة بصورة خاصة الجيش النيجيري.

وتسببت حركة التمرد التي تخوضها «بوكو حرام» والقمع الذي يقابلها الجيش به بسقوط أكثر من 27 ألف قتيل ونزوح حوالي 2,6 مليون شخص منذ 2009، في حين أن 11 مليون نيجيري بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية بحسب منظمات غير حكومية.

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