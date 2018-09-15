الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لا يستبعد «تدخلاً عسكريًا» في فنزويلا

الأمين العام لمنظّمة الدول الأميركية لويس ألماغرو (رويترز)

أعلن الأمين العام لمنظّمة الدول الأميركية لويس ألماغرو، الجمعة، أنه لا ينبغي استبعاد «تدخّل عسكري» في فنزويلا «لإسقاط» حكومة نيكولاس مادورو المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية وأزمة الهجرة الخطيرة التي تشهدها البلاد حاليًا، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال ألماغرو، خلال مؤتمر صحافي في مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود مع فنزويلا: «في ما يتعلق بتدخّل عسكري بهدف إسقاط نظام نيكولاس مادورو، أعتقد أنه يجب ألا نستبعد أيّ خيار».

ودافع ألماغرو الذي يتهمه مادورو بـ «التدخل في شؤون» بلاده عن تصريحاته، مشيرًا إلى «انتهاكات لحقوق الإنسان» و«جرائم ضد الإنسانية» ترتكبها الحكومة الفنزويلية بحق شعبها، على حد قوله.

وأضاف: «إزاء معاناة الناس، والهجرة الجماعية (للسكان) التي تسببت بها (الحكومة الفنزويلية)، يجب أولاً تنفيذ إجراءات دبلوماسية، لكن يجب ألا نستبعد أي عمل (آخر)».

وندد ألماغرو الذي أنهى الجمعة زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى كولومبيا للاطلاع على تدفق المهاجرين من فنزويلا بـ «دكتاتورية» مادورو الذي رفض مساعدة إنسانية بينما تمر بلاده بأزمة اقتصادية خانقة.

وتابع ألماغرو أن النظام الفنزويلي يستخدم «البؤس والجوع ونقص الأدوية والأدوات القمعية لفرض إرادته السياسية على الشعب».

غير مقبول ومناف للأخلاق

وشدد ألماغرو على أن «هذا غير مقبول». ويعاني السكان في فنزويلا من نقص في المواد الأساسية خصوصًا الأدوية والمنتجات الغذائية. وتقول الأمم المتحدة إنه من أصل 2,3 ملايين فنزويلي مقيمين في الخارج، هناك أكثر من 1,6 مليون فروا من البلاد منذ 2015.

وكان ألماغرو اعتبر الخميس أن الأزمة الناجمة عن هجرة الفنزويليين بشكل كثيف يمكن حلّها من خلال حكومة ديمقراطية. وقال خلال زيارة إلى كارتاخينا في كولومبيا حيث التقى الرئيس إيفان دوكي: «أزمة الهجرة الفنزويلية تحلّ عبر اعتماد الديمقراطية في البلاد».

ومضى يقول: «إنها ضرورة واضحة جدًا لأن النظام سيواصل الكذب علينا وسيواصل نفي وجود أزمة أو نقص أو أن للمشكلة أبعادًا إنسانية». وشدد ألماغرو على أن «أزمة الهجرة الفنزويلية منافية للأخلاق فهي تكشف تقصير حكومة... يتعين عليها حل المشاكل وتلبية حاجات شعبها».

وندد ألماغرو بـ «نظام» مادورو الذي وصفه بـ «الدكتاتوري»، خصوصًا لرفضه الاعتراف بحصول هجرة على نطاق واسع للسكان بسبب الأزمة في البلاد. وأشاد باستقبال المهاجرين الفنزويليين في كولومبيا التي استقبلت أكثر من مليون شخص وأضفت صفة شرعية إلى أوضاع 820 ألفًا منهم.

وشهد الوضع الاقتصادي في فنزويلا، البلد الذي كان غنيًا جدًا ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، تدهورًا كبيرًا، ما دفع عشرات آلاف المواطنين للهرب إلى الدول المجاورة.

ويؤمن النفط 96% من عائدات فنزويلا لكن إنتاجه تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 30 عامًا ووصل إلى 1,4 مليون برميل يوميًا في يوليو مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3,2 ملايين برميل.

ويبلغ العجز 20% من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار بينما لا يتعدى احتياطي النقد تسعة مليارات.

ووجهت 11 دولة من أميركا اللاتينية اجتمعت للمرة الأولى الأسبوع الماضي لبحث أزمة المهاجرين من فنزويلا، دعوة إلى كراكاس لقبول مساعدة إنسانية لوقف هذا التدفق الذي يزعزع قدرات المنطقة على الاستقبال.