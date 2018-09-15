استمرار اللقاءات بين كيري وجواد ظريف يثير غضب ترامب

وزير الخارجية الإيراني (يمين) خلال محادثات مع وزير الخارجية الأميركي (ا ف ب)

أثار وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري غضب الرئيس دونالد ترامب والمعسكر المحافظ حين أقر هذا الأسبوع بأنه استمر في لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وكتب الرئيس الأميركي على «تويتر»، ليل الخميس - الجمعة، أن «جون كيري أجرى لقاءات غير قانونية مع النظام الإيراني المعادي، هذا لن يؤدي سوى إلى تقويض عملنا الجيد على حساب الشعب الأميركي»، مضيفًا: «لقد طلب منهم (كيري) الانتظار حتى نهاية إدارة ترامب، هذا سيء»، ملمحًا إلى أن هذه الاجتماعات عقدت من دون معرفة الدبلوماسية الأميركية.

وفي إطار حملته للترويج لمذكراته، أقر كيري الذي كان وزيرًا للخارجية إبان ولاية الرئيس الديمقراطي باراك أوباما وتولى التفاوض في شأن الاتفاق النووي مع إيران الذي وقع العام 2015 وصولاً إلى اقامة علاقة شخصية مع نظيره الإيراني، بأنه التقى جواد ظريف «ثلاث أو أربع مرات» منذ مغادرته الحكومة وتولي ترامب الرئاسة.

وسُئل كيري الاربعاء من المقدم الاذاعي المحافظ هيو هيويت عن نصيحة يمكن ان يقدمها الى جواد ظريف لمواجهة قرار إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، فأجاب «كلا، هذا ليس شأني».

وقال: «حاولت فقط أن أفهم ما يمكن ان تكون إيران مستعدة للقيام به لتحسين الوضع في الشرق الأوسط».

وأكد أنه قال للوزير الإيراني: «عليكم الإقرار بأن العالم مستاء مما يحصل مع صواريخكم، مع حزب الله، مع اليمن»، في ما يتقاطع مع موقف الإدارة الأميركية التي تهاجم السلوك الإيراني «العدواني» في المنطقة.

وسرعان ما اعتبر المعلقون المحافظون أن ما قام به كيري هو بمثابة «خيانة»، حتى أن بعضهم رأى أنه يستحق «السجن».

وخلال جلسة استماع برلمانية الخميس، سُئلت مساعدة وزير الخارجية مانيشا سينغ عن هذا الأمر فاعتبرت أنه «من المحزن أن يحاول أشخاص من الإدارة السابقة تقويض التقدم الذي نحاول إحرازه». وأضافت «إذا تأكد حصول هذه اللقاءات، فإنها غير ملائمة».

ومن جهتها، سخرت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت من كيري الذي يجول على وسائل الإعلام «للتباهي بأنه عقد اجتماعات مع الحكومة الإيرانية».

وأضافت أمام الصحافيين: «اطلعت أيضًا على معلومات مفادها أنه يقدم نصائح إلى الحكومة الإيرانية. إن أفضل نصيحة يمكن أن يسديها لها هي وقف دعم المجموعات الإرهابية في أنحاء العالم».