وزير الخارجية الأسبق جون كيري يثير غضب الرئيس ترامب

أثار وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري غضب الرئيس دونالد ترامب والمعسكر المحافظ حين أقر هذا الأسبوع بأنه أستمر في لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وكتب الرئيس الأميركي على «تويتر» ليل الخميس الجمعة إن «جون كيري أجرى لقاءات غير قانونية مع النظام الإيراني المعادي، هذا لن يؤدي سوى إلى تقويض عملنا الجيد على حساب الشعب الإميركي».

وأضاف: «لقد طلب منهم كيري الانتظار حتى نهاية إدارة ترامب، هذا سيء»، ملمحا إلى أن هذه الاجتماعات عقدت من دون معرفة الدبلوماسية الأميركية.

وفي إطار حملته للترويج لمذكراته، أقر كيري الذي كان وزيرا للخارجية ابان ولاية الرئيس الديموقراطي باراك أوباما وتولى التفاوض في شأن الاتفاق النووي مع إيران الذي وقع العام 2015 وصولا إلى إقامة علاقة شخصية مع نظيره الإيراني، بانه التقى جواد ظريف «ثلاث أو أربع مرات» منذ مغادرته الحكومة وتولي ترامب الرئاسة.

وسئل كيري الأربعاء من المقدم الاذاعي المحافظ هيو هيويت عن نصيحة يمكن أن يقدمها إلى جواد ظريف لمواجهة قرار إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، فأجاب «كلا هذا ليس شأني».

وقال «حاولت فقط إن أفهم ما يمكن أن تكون إيران مستعدة للقيام به لتحسين الوضع في الشرق الأوسط».

وأكد إنه قال للوزير الايراني «عليكم الاقرار بان العالم مستاء مما يحصل مع صواريخكم، مع حزب الله، مع اليمن»، في ما يتقاطع مع موقف الادارة الاميركية التي تهاجم السلوك الايراني «العدواني» في المنطقة.

وسرعان ما اعتبر المعلقون المحافظون ان ما قام به كيري هو بمثابة «خيانة»، حتى ان بعضهم رأى انه يستحق «السجن».

وخلال جلسة استماع برلمانية الخميس، سئلت مساعدة وزير الخارجية مانيشا سينغ عن هذا الأمر فاعتبرت إنه «من المحزن أن يحاول أشخاص من الادارة السابقة تقويض التقدم الذي نحاول احرازه».

وأضافت: «اذا تأكد حصول هذه اللقاءات، فانها غير ملائمة».

من جهتها، سخرت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت من كيري الذي يجول على وسائل الاعلام لـ«التباهي بانه عقد اجتماعات مع الحكومة الايرانية».

وأضافت أمام الصحافيين «إطلعت ايضا على معلومات مفادها أنه يقدم نصائح الى الحكومة الايرانية. إن افضل نصيحة يمكن ان يسديها لها هي وقف دعم المجموعات الارهابية في انحاء العالم».