المياه تجرف جثث 21 مهاجرًا حاولوا الوصول لإسبانيا

مهاجرون أفارقة ينظرون إلى نعش زميل لهم غرق بالبحر المتوسط (رويترز)

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان يوم الجمعة، أن المياه جرفت 21 جثة يعتقد أنها لمهاجرين كانوا يحاولون الوصول لإسبانيا، إلى شواطئ البحر المتوسط هذا الشهر، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن عدد المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم أثناء محاولة عبور البحر المتوسط ارتفع بهذا إلى 1586 منذ بداية العام.

وعُثر على جثث تسعة من دول أفريقيا جنوب الصحراء في الرابع من سبتمبر على شاطئ قرب مرسى بن مهيدي في ولاية تلمسان الجزائرية على بعد نحو 200 كيلومتر من الساحل الإسباني.

وفي اليوم التالي، عُثر على أربع جثث أخرى عند شاطئ السعيدية في المغرب ..

وذكرت المنظمة أنه في العاشر من سبتمبر جرفت المياه جثث ستة مهاجرين بينهم امرأتان وطفل إلى شاطئ في منطقة الدريوش قرب الناضور بالمغرب.

وعُثر على جثة امرأة في شاطئ لاس ساليناس في ألماريا بإسبانيا يوم 11 سبتمبر فيما انتشل صيادون جثة شاب أفريقي قرب لا ألمادرابا في جيب سبتة الإسباني يوم 13 سبتمبر ..