قتل 5 بينهم زوجته.. مطلق النار في كاليفورنيا كان ينهي إجراءات طلاقه

أقارب يصلون إلى منزل في بيكرزفيلد قُتل فيه مطلق النار شخصين (ا ف ب)

أعلنت الشرطة الأميركية، الخميس، أن المسلح الذي قتل الأربعاء خمسة أشخاص من بينهم زوجته قبل أن يقدم على الانتحار كان في خضم إجراءات طلاق لكن علاقته بالضحايا الآخرين لا تزال مبهمة.

وصرح دوني يونغبلود مسؤول شرطة منطقة كيرن، في مؤتمر صحافي في بيكرزفيلد المدينة التي شهدت إطلاق النار على بعد نحو 150 كلم شمال لوس أنجليس: «يبدو أن المشتبه به استهدف كل ضحاياه عمدًا»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأضاف يونغبلود أن مطلق النار واسمه خافيير كاساريز (54 عامًا) كان في خضم إجراءات طلاق وأن زوجته بيترا كاساريز تقدمت بطلب الحضانة وتقاسم الأملاك بين الزوجين.

وقال إن كاساريز حضر الأربعاء مع زوجته إلى شركة للشحن البري. وتشاجر الزوجان مع رجل كان موجودًا في المكان ثم أرداه خافيير قبل أن يوجه سلاحه النار ضد زوجته ويلاحق رجلاً ثالثًا ويقتله.

بعدها توجه خافيير إلى منزل في بيكرزفيلد، حيث قتل امرأة في الـ 31 ووالدها.

وأضاف يونغبلود أن خافيير استولى تحت تهديد السلاح على سيارة امرأة كانت فيها مع طفلها لكن سمح لهما بالرحيل، قائلاً إنه «ليس رجلاً شريرًا». وأقدم خافيير على الانتحار عندما لحقت به الشرطة أمام متجر. ونشرت الشرطة تسجيل فيديو للمشهد من كاميرا مثبتة على أحد عناصرها.

وعملية إطلاق النار هي الثالثة الأكثر دموية في الولايات المتحدة هذا العام بعد الاعتداء في مدرسة باركلاند (فلوريدا) حيث قُتل 17 شخصًا في فبراير الماضي وإطلاق النار في مدرسة في سانتا-فيه (تكساس) في مايو والذي راح ضحيته عشرة أشخاص.