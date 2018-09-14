10 مصابين وعمليات إجلاء بـ 3 مناطق في بوسطن بعد سلسلة انفجارات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 08:21 صباحا
رجال إطفاء يتحققون من أحد المنازل بعد سلسلة الانفجارات (ا ف ب)

أعلنت شرطة ولاية ماساتشوستس الأميركية أنّ سلسلة انفجارات يُرجّح ارتباطها بتسرّب غاز أدّت الخميس إلى إصابة عشرة أشخاص ودفعت السلطات إلى طلب إخلاء المنازل في ثلاث مناطق سكنية في شمال بوسطن.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الشرطة إنها استجابت لـ 70 تقريرًا عن حرائق وانفجارات وروائح غاز في مناطق لورنس وأندوفر وشمال أندوفر. وأفاد مستشفى لورنس العام بأنّ عشرة أشخاص على الأقلّ أصيبوا بجروح، اثنان منهم في حالة خطيرة، لافتًا إلى أن أحد الجرحى نُقل إلى مستشفى آخر.

وفي شريط فيديو نشرته جريدة «إيغل تريبيون» المحلّية، يُردّد مسؤول عبر مكبّر للصوت في إحدى المناطق السكنيّة «فليتم إخلاء كل المباني والمنازل».

وقالت الشرطة مساء الخميس على «تويتر» إنّ «هناك العديد من عمليّات الإجلاء في الأحياء التي توجد فيها روائح غاز»، مضيفةً أنه لا يزال «من السابق لأوانه التكهّن» بأسباب ما حصل.

لكنّ السلطات طلبت تحديدًا من السكّان الذين تزوّدهم شركة «كولومبيا غاز» بالغاز الطبيعي بأن يُغادروا منازلهم «على الفور».

وكانت الشركة نفسها قد أشارت في وقت سابق على موقعها الإلكتروني إلى أنها تُجري أعمالاً على خطوط الغاز الطبيعي في العديد من الأحياء في أنحاء ولاية ماساتشوستس، وذلك من أجل تحسين السلامة بشكل خاص. وقد دُمّر منزل واحد على الأقلّ وفقًا لوسائل إعلام محلّية.

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