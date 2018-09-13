مدريد تتراجع عن قرارها بعدم تسليم السعودية 400 قنبلة موجهة بالليزر

زير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل.

أعلن وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، اليوم الخميس أن بلاده ستسلم السعودية 400 قنبلة موجهة بالليزر بعدما قررت في وقت سابق إلغاء الاتفاق المثير للجدل الموقع بهذا الصدد بين البلدين في 2015، بسبب مخاوف متعلقة بالحرب في اليمن.

وقال بوريل لإذاعة «أوندا ثيرو» إن «القرار النهائي هو تسليم هذه القنابل للوفاء بعقد يعود إلى العام 2015 (...) ولم نجد فيه أي مخالفة تبرر عدم تنفيذه»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف الوزير: «يجب تنفيذ هذا العقد».

أبدت إسبانيا يوم الإثنين استعدادها للإفراج عن شحنة الأسلحة المثيرة للجدل للسعودية حفاظًا على علاقتها الاستراتيجية مع الدولة النفطية وتفادي أزمة مفتوحة شبيهة بالأزمة بين كندا والسعودية.

وأعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلس، أنه سيجري درس العقد ثنائيًا «بشكل جاد وفي إطار العلاقة الجيدة بين البلدين»، مؤكدة أن الخلاف «سيُحل بشكل ودي».

وكانت مدريد والرياض، الحليفتان منذ أمد بعيد، على شفير أزمة دبلوماسية في مطلع الشهر إثر إعلان وزارة الدفاع الإسبانية إلغاء صفقة بقيمة 9.2 مليون يورو لبيع السعودية 400 قنبلة مسيرة بالليزر.

وجاء الإعلان في أعقاب غارة جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية في أغسطس الفائت في اليمن وتسببت بمقتل عشرات المدنيين بينهم 40 طفلًا.

لكن ذلك الإعلان الإسباني هدد بوضوح صفقة أهم بقيمة 1.8 مليار يورو تشتري بموجبها الرياض خمسة بوارج، وقد أنعشت الصفقة شركة أحواض بناء السفن الإسبانية العامة (نافانسيا).

وأعرب موظفو الشركة في الأيام الأخيرة عن مخاوف على وظائفهم في حال إلغاء صفقة البوارج.

وسئل بوريل عن انتقادات المنظمات غير الحكومية التي تخشى استخدام هذه الأسلحة لقصف المدنيين، فقال إنها أسلحة ذات «دقة خارقة بأقل من متر» و«لا تتسبب بأضرار جانبية».

وتحارب السعودية على رأس تحالف في اليمن الحوثيين من مارس 2015 دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وأوقع النزاع في اليمن منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل، وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وتقول منظمة العفو الدولية إن إسبانيا هي أحد أكبر مصدري الأسلحة للسعودية.