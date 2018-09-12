قادة تشيكيا يصادقون على نقل سفارة بلادهم في إسرائيل إلى القدس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 08:24 مساء
رئيس تشيكيا ميلوس زيمان في براغ، 7 سبتمبر 2018 . (فرانس برس)

صادق قادة تشيكيا الأربعاء على نقل سفارة بلادهم في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس عقب خطوة مماثلة اتخذتها الإدارة الأميركية في وقت سابق من هذا العام.

وفي بيان مشترك قال رئيس تشيكيا ورئيس وزرائها ورئيس البرلمان ووزيرا الخارجية والدفاع إن افتتاح «بيت تشيكيا» في القدس في نوفمبر «سيكون خطوة أولى في خطة نقل سفارة تشيكيا إلى القدس»، وفق «فرانس برس».

وقال جيري أوفاجتشيك الناطق باسم الرئيس الموالي لإسرائيل ميلوش زيمان، إن «بيت تشيكيا» سيضم مؤسسات حكومية من بينها مركز وزارة الخارجية التشيكية ووكالة التجارة التشيكية ووكالة السياحة.

وقال إن «الرئيس سيفتتح بيت تشيكيا في القدس خلال زيارته إسرائيل في نوفمبر». وشجع زيمان (73 عامًا) اليساري الذي يحمل آراء معادية للمسلمين، نقل السفارة إلى القدس حتى قبل أن ينقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب السفارة الأميركية إلى القدس في 14 مايو.

وفي مايو أعادت تشيكيا فتح قنصليتها الفخرية في القدس عقب إغلاقها في 2016 بسبب وفاة القنصل الفخري. والسفارة التشيكية موجودة في تل أبيب منذ 1949 باستثناء فترة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ظل الحكم الشيوعي في براغ في الأعوام من 1967 حتى 1990.

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