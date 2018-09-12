الحكم بالسجن على 6 متهمين بـ«الترويج» لـ«داعش» في الأردن

قوات الأمن الأردنية. (أرشيفية: الإنترنت)

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، على ستة أردنيين بالسجن لفترات تراوحت بين أربعة أعوام و 15 عامًا بعد إدانتهم بتهم تراوحت بين «الترويج» لتنظيم «داعش» ومهاجمة مركز أمني.

وفي القضية الأولى، حكمت المحكمة في جلسة علنية على ثلاثة من المتهمين بالأشغال الشاقة خمسة أعوام، وعلى متهم رابع بالأشغال الشاقة أربعة أعوام، بعد إدانتهم بتهمة «الترويج لجماعة إرهابية»، في إشارة إلى تنظيم «داعش»، وفق «فرانس برس».

وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة على اثنين من المتهمين بالأشغال الشاقة 15 عامًا، بعد إدانتهم بتهم «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية»، و«القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة»، و«حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية».

وبحسب لائحة الاتهام، فإن اثنين من المتهمين هاجما مركزًا أمنيًا في معان (212 كيلومترًا جنوب عمان) في 30 أبريل عام 2017، بمشاركة شخص ثالث قتل خلال ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية .وجميع المتهمين في العشرينات والثلاثينات من العمر.

وتنظر محكمة أمن الدولة أسبوعيًا في قضايا تتصل بالإرهاب. وأغلب المتهمين من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي أو المنضمين إليه. وشدد الأردن خلال الأعوام القليلة الماضية العقوبات التي يفرضها على المروّجين لأفكار تنظيم «داعش» المتطرف أوالذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم، وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الإنترنت.

كما شدد الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الإرهابيين عند محاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.