القيادة المركزية الأميركية تدعو إلى وحدة عربية في مواجهة إيران

الجنرال الأميركي جوزف فوتيل خلال اجتماع الكويت، 12 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

دعا قائد القيادة المركزية الأميركية جوزف فوتيل، اليوم الأربعاء، دول الخليج إلى وضع خلافاتها جانبًا، ورص صفوفها في مواجهة «التهديدات» الإيرانية و«الجماعات المتشددة».

وقال فوتيل، في بدء قمة عسكرية في الكويت تجمع القادة العسكريين لجيوش دول الخليج وقطر والأردن ومصر: «اثنان من التهديدات الأمنية المتواصلة هما في هذه المنطقة، أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والمنظمات المتطرفة العنيفة».

وأكد فوتيل أنه من «المُلح القيام بتعزيز ودمج قدراتنا لمصالح أمننا القومي المشتركة»، داعيًا إلى «الترفع عن كافة الجوانب الأخرى»، وفق «فرانس برس».

ويشارك رئيس أركان الجيش القطري في الاجتماع. وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أكد يوليو الماضي، أن بلاده تدرس مقترحات أميركية لاقامة تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الاوسط بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.