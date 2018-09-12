يونكر يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دوره على الساحة الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 10:35 صباحا
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. (أ ف ب)

دعا رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم الأربعاء، أوروبا إلى تعزيز دورها «كلاعب دولي» عبر الاخذ بالاعتبار قوتها على الساحة الدولية وذلك في آخر خطاب له حول حال الاتحاد الأوروبي.

وقال أمام النواب الأوروبيين المجتمعين في جلسة عامة في ستراسبورغ «يجب أن تعزز دورنا كلاعب دولي»، مضيفًا: «نعم ندفع المال عالميا، لكن يجب أن نكون أيضا لاعبين دوليين».

من جانب آخر، اقترح يونكر بناء «تحالف جديد» بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية يهدف إلى خلق فيها ما يصل إلى عشرة ملايين وظيفة في السنوات الخمس المقبلة.

وقال إن شراكة اقتصادية جديدة بين القارتين «ستتيح خلق ما يصل إلى عشرة ملايين وظيفة في أفريقيا في السنوات الخمس المقبلة».

وبشأن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكد يونكر أن بريطانيا لا يمكن أن تبقى «بأجزاء فقط» من السوق الأوروبية الموحدة بعد بريكست في 2019.

وذكر أنه «على الحكومة الأوروبية إدراك أن من يغادر الاتحاد لن يكون له نفس الموقع المميز لدولة عضو. إذا غادرت دولة ما الاتحاد، فلا يمكن بالطبع أن تبقى ضمن سوقنا الموحدة وبالتأكيد ليس في أجزاء منها».

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