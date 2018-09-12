بوتين يطالب بضمانات أمنية لبيونغ يانغ مقابل نزع الأسلحة النووية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون، في منتدى «فلاديفوستوك» الاقتصادي، 12 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بضمانات أمنية دولية لكوريا الشمالية مقابل نزع الأسلحة النووية، الذي تعهدت به خلال قمة يونيو التي عقدت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وقال بوتين، خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، إن «كوريا الشمالية تلقت وعودًا بضمانات أمنية مقابل أعمالها الهادفة لنزع الأسلحة النووية»، وفق «فرانس برس».

وتابع: «لكن يبدو لي أنه ليس أمرًا بناء أن تتم مطالبة كوريا الشمالية بالقيام بكل شيء ولا يتم تقديم لها شيء في المقابل»، معتبرًا أن تقديم ضمانات أمنية دولية ستكون مناسبة.

ولفت بوتين إلى أن كوريا الشمالية اتخذت إجراءات بصدد نزع السلاح النووي، وتنتظر إشارات في المقابل. ومضى يقول: «إذا كانت كوريا الشمالية راضية عن الضمانات الأميركية فنحن نرحب بذلك لكن يبدو لي من المناسب تقديم ضمانات دولية».

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي قبل أسبوع على قمة جديدة بين الكوريتين مقررة بين 18 و20 سبتمبر الحالي في بيونغ يانغ.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك يون، خلال منتدى «فلاديفوستوك»: «أيًا تكن الصعوبات التي تنتظرنا على هذا الطريق فالجنوب والشمال لن يعودا إلى الماضي».

وكان الزعيم الكوري الشمالي تعهد، في قمة سنغافورة مع دونالد ترامب، بنزع شامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لقاء حصوله على ضمانات أمنية. لكن المحادثات حول شروط تحقيق ذلك، وأيضًا جدول الأعمال، لم تحرز تقدم منذ ذلك الحين.