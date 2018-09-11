إيران تفتتح قنصليتها الجديدة في البصرة بالعراق

السفير الإيـراني في العراق إيرج مسجدي خلال افتتاح القنصلية الإيرانية الجديدةالبصرة، 11سبتمبر 2018. (فرانس برس)

افتتح السفير الإيراني في العراق الثلاثاء المبنى الجديد لقنصلية الجمهورية الإسلامية في البصرة، بعد أربعة أيام من قيام متظاهرين غاضبين بإحراق المقر السابق للقنصلية.

وأكد السفير الإيراني إيرج مسجدي أن «حضوره إلى هناك هو من أجل افتتاح بناية القنصلية الإيرانية الجديدة حتى لا يكون هناك يوم تتوقف فيه خدمات القنصلية الإيرانية إلى الشعبين البصري والعراقي»، بحسب «فرانس برس».

وجاءت تصريحات مسجدي خلال مؤتمر صحفي، قبل رفع العلم الإيراني على المقر الجديد للقنصلية الواقع إلى جانب شط العرب في وسط البصرة. ومساء الجمعة، أقدم متظاهرون على إحراق مقر القنصلية الإيرانية في البصرة، في خضم موجة احتجاجات اجتماعية وصحية، أدت إلى مقتل 12 متظاهرًا.

وتعتبر إيران الدولة الجارة للعراق، أحد اللاعبين الأساسيين في ساحته السياسية. وبعيد ذلك، أصدرت الخارجية العراقية بيانًا أعربت فيه عن «الأسف الشديد لتعرض القنصلية الإيرانية في البصرة لهجوم من قبل بعض المتظاهرين»، معتبرة أن ذلك العمل يعد «أمراً مرفوضاً ويضر بمصالح العراق وعلاقاته مع دول العالم ولا يتصل بشعارات التظاهر ولا المطالب بالخدمات والماء».

وإذ لم يصب أحد من الدبلوماسيين الذين تم إجلاؤهم قبل الهجوم، احترقت جميع المستندات والوثائق والمعدات التي كانت في القنصلية، بحسب ما أفاد متحدث باسمها. وندد الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بما اعتبره «اعتداءً وحشياً»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «فارس» الإيرانية.

وحمّل قاسمي «الحكومة العراقية مسؤولية حماية الأماكن الدبلوماسية»، محذراً من «محاولات الأيادي المفضوحة والخفية المساس بالعلاقات الودية بين إيران والعراق».