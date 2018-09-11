رئيس الوزراء المجري يندد بــ «ابتزاز» الاتحاد الأوروبي لبلاده بشأن الهجرة

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي. (فرانس برس)

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الثلاثاء إن المجر ستقاوم أية محاولات «لابتزازها» ودفعها إلى تليين موقفها المعادي للهجرة، عشية التصويت في البرلمان الأوروبي ضد حكومته الشعبوية.

ووصف أوربان بــ «المهين لكرامة بلاده» تقريراً قدم إلى البرلمان يتهم حكومته بأنها تشكل «تهديداً منهجياً» للقيم الديمقراطية التي قام على أساسها الاتحاد الأوروبي، وفق «فرانس برس».

وسيصوت البرلمان الأوروبي ظهر الجمعة حول ما إذا كان سيطلق إجراءً يمكن أن يقود إلى عقوبات سياسية غير مسبوقة ضد المجر، ويعمق الانقسام بين الأحزاب الوسطية المؤيدة لأوروبا والقوى الشعبوية المعادية للهجرة.

وقال أوربان موجهًا كلامه إلى نواب البرلمان الأوروبي بغضب «مهما كان القرار الذي ستتخذونه، فلن ترضخ المجر للابتزاز»، واتهمهم بأنهم قد قرروا بالفعل تفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي والسعي لفرض إجراءات للحد من حقوق حكومته بالتصويت.

وقال «المجر ستحمي حدودها وتوقف الهجرة غير الشرعية وتدافع عن آرائها»، متهمًا النخبة في الاتحاد الأوروبي بالرغبة في معاقبة بودابست على موقفها المعادي للهجرة. وتقول بودابست إن إجراءاتها المناهضة للهجرة ودفاعها عن حقوقها السيادية تتماشى مع مزاج الناخب الأوروبي الذي سيختار برلمانًا جديدًا في ستراسبورغ في أيار/مايو المقبل.

إلا أن جوديت سارجنتيني التي تقود التصويت حول ما إذا سيتم اتخاذ إجراء بحق المجر، قالت للنواب إن الوقت حان لكي يتخذوا «خيارًا مهمّا». وقالت النائبة من حزب الخضر في هولندا «هل ستسمحون للحكومة أن تنتهك القيم التي بني عليها الاتحاد دون عواقب .. أم هل ستضمنون أن تكون قيم هذا الاتحاد أكثر من مجرد كلمات مكتوبة على قطعة ورق..؟».

وتعرب النائبة في تقريرها عن مخاوف بشأن استقلال القضاء في المجر والفساد وحرية التعبير والحرية الأكاديمية والدينية وحقوق الأقليات واللاجئين. وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البرلمان الأوروبي حقه في اتخاذ المبادرة في هذا المجال. ويفترض أن يبت النواب في مسألة اتخاذ قرار يطلب من مجلس الاتحاد «ملاحظة وجود انتهاك خطير من جانب المجر للقيم التي بني عليها الاتحاد الأوروبي»، بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد.