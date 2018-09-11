«طوارئ» في واشنطن تحسباً لمرور «فلورنس»

العلم الأميركي في واشنطن العاصمة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت العاصمة الفيدرالية الأميركية حالة الطوارئ الثلاثاء إثر اقتراب الإعصار فلورنس من السواحل الشرقية للولايات المتحدة حاملاً معه أمطاراً غزيرة قد تتسبب بفيضانات في منطقة واشنطن.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة الأميركية موريل باوزر في مؤتمر صحفي إن حالة الطوارئ «يسري مفعولها فوراً»، وإن الإجراء «يضمن أن تكون لديهم الموارد الضرورية لمواجهة فلورنس»، وفق «فرانس برس».

وطُلب من أكثر من مليون شخص يقيمون في المناطق الساحلية مغادرة منازلهم قبيل وصول الإعصار المتوقع الخميس. وأُعلنت حالة الطوارئ في ولايات كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وفرجينيا ومريلاند.

وأمر إعلان الطوارئ الذي وقعته باوزر يستمر 15 يومًا ويشير إلى أن فلورنس «يتوقع أن يتسبب برياح عاتية وأمطار وارتفاع الأمواج». وآخر مرة أعلنت فيها حالة الطوارئ في واشنطن كانت في يناير 2016 عندما غطت عاصفة شتوية أطلق عليها اسم «سنوزيلا» العاصمة ومنطقتها بطبقة كثيفة من الثلج.