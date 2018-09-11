بعد صراع امتد 20 عامًا.. إعادة فتح الحدود البرية بين إثيوبيا وإريتريا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 01:19 مساء
جندي اريتري يقف أمام منزل مُدمر في بلدة زالامبيسا، 24 مايو 2000 (ا ف ب)

تفتح إثيوبيا وإريتريا، الثلاثاء، المنافذ الحدودية بينهما، ما سيسمح لمواطني البلدين للعبور في الاتجاهين للمرة الأولى منذ 20 عامًا، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الإعلام الإريتري يماني غيربي ميسكل، على «تويتر»، إن رئيس إريتريا أسياس افورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد سيحضران المناسبة.

وكان المنفذ الحدود الغربي في زالامبيسا من ضمن المنافذ التي أغلقت في العام 1998 بعد أن قطعت الدولتان الواقعتان في منطقة القرن الافريقي في شرق افريقيا علاقتهما الدبلوماسية بعد اندلاع حرب حدودية قصيرة ودموية.

وشكّلت الحرب الباردة المستمرة عقبة كبيرة أمام التنمية والتجارة وقوّضت الاستقرار والأمن في المنطقة، لكن رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد الإصلاحي أبي أحمد اتخذ قرارًا مفاجئًا في يونيو بإعلانه قبول تسوية للنزاع الحدودي العائد إلى 2002.

والثلاثاء، وهو يوم عطلة رسمية لمناسبة بدء السنة الإثيوبية، زار أبي واسياس بوري، وهي منطقة حدودية شرقية متنازع عليها بين البلدين.

وفي زالامبيسا في إريتريا، أزاح الجنود الذين يحرسون المنفذ والمتمركزين على طريق وعر يعبر المنطقة غير المأهولة أكياس الرمل فيما بسطت سجادة حمراء فوق الأرض المملوءة بالحفر ورفعت الأعلام على جانبي الطريق.

وتضررت المدينة التي كانت مركزًا اقتصاديًا نشطًا يومًا ما بشكل كبير بفعل الحرب.

وكانت إريتريا إقليمًا تابعًا لإثيوبيا قبل أن تعلن استقلالها في 1993 إثر طرد القوات الإثيوبية من أراضيها في 1991. وأدى خلاف حول ترسيم الحدود إلى نشوب حرب بينهما استمرت من 1998 إلى عام 2000 وأسفرت عن مقتل 80 ألف شخص قبل أن يتحول النزاع بينهما الى حرب باردة.

ويعد إعادة افتتاح المراكز الحدودية آخر خطوة في تقارب دبلوماسي متسارع تضمن إعادة عمل الرحلات الجوية بين البلدين والخطوط التليفونية والطرق التجارية وإعادة فتح سفارات البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
البحرين تجري انتخابات برلمانية 24 نوفمبر المقبل
عربى
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
السودان يشكل حكومة جديدة خلال يومين
عربى
مستشار ترامب يهدد بـ«رد أقوى» على التحركات في إدلب السورية
دولى
واشنطن تهدد قضاة «الجنائية الدولية» في حال ملاحقة أميركيين
دولى
الأمم المتحدة تبدي استعدادها لدعم قطاع الكهرباء في ليبيا
ليبيا
اتحاد صناعات النفط في إيطاليا يبدي قلقه على استثمارات بلاده في ليبيا
ليبيا
«داخلية الوفاق»: مقر مؤسسة النفط تحت سيطرة الأجهزة الأمنية
ليبيا
النهر الصناعي: بدء ضخ المياه إلى طرابلس ومدن المنطقة الغربية
ليبيا
السلاك: مهاجمو مقر مؤسسة النفط 3 عناصر إرهابية من أصول أفريقية
ليبيا
اجتماع وزاري عربي في القاهرة غدًا يبحث التطورات الليبية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية