تراجع شعبية ماكرون 12% صيف 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 09:46 صباحا
متظاهرون يرفعون لافتات مناهضة للرئيس الفرنسي في مرسيليا (ا ف ب)

تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل كبير، بنسبة 12%، في صيف 2018، بحسب استطلاع للرأي نشرت نتائجه الثلاثاء وأوردتها وكالة «فرانس برس».

وكشف الاستطلاع، الذي أجراه معهد «أودوكسا»، أن سبعة من كل عشرة فرنسيين بات لديهم حكم سلبي على رئيس الدولة الذي حطم الرقم القياسي لجهة عدم الشعبية، إذ يعتبر 29% فقط من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم أنه «رئيس جيد».

وتراجعت شعبية ماكرون لدى مختلف فئات الرأي العام، وذلك إثر استقالة وزيرين يحظيان بشعبية (نيكولا اولو ولورا فليسل)، بحسب الاستطلاع الذي أُنجز لحساب مجلة الإكسبرس وإذاعة فرنسا الدولية والصحافة المحلية.

ومن جهته، خسر رئيس الوزراء إدوار فيليب خمس نقاط مقارنة باستطلاع سابق أُنجز نهاية يونيو، وبات التأييد له لا يتجاوز 35%. وعبر 64% (بزيادة 5%) من الذين شاركوا في الاستطلاع عن آراء سلبية بشأنه.

وأُنجز هذا الاستطلاع إلكترونيًا في الخامس والسادس من سبتمبر، وشمل 1004 أشخاص تفوق أعمارهم 18 عامًا، بحسب منهج الحصص مع هامش خطأ بين 1.4 و3.1 نقاط.

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