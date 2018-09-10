زعيم كوريا الشمالية يطلب عقد اجتماع ثانٍ مع ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 10:05 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الإثنين إن الرئيس دونالد ترامب تلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون بشأن ترتيب اجتماع ثانٍ بينهما وإن البيت الأبيض يريد انعقاد الاجتماع.

ووصفت ساندرز الرسالة بأنها «ودية» و«إيجابية». وقالت للصحفيين إن عرضاً عسكرياً في بيونج يانغ جرى أمس الأحد يشكل علامة على التقدم في المحادثات لخلوه من أي صواريخ نووية طويلة المدى، بحسب «رويترز».

والتقى ترامب كونغ أون في يونيو الماضي بقمة جمعتهما في سنغافورة، أثمرت عن «محادثات إيجابية»، حسب ما أشار الطرفين لاحقاً.

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