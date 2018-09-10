مستشار ترامب يهدد بـ«رد أقوى» على التحركات في إدلب السورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 08:28 مساء

نقلت وكالة «رويترز» عن مارك لوكوك منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة، الاثنين، أن أكثر من 30 ألف شخص نزحوا من ديارهم في شمال غرب سوريا بعدما استأنفت الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها القصف الأسبوع الماضي.

وقال بولتون خلال رده على أسئلة في أعقاب خطاب بشأن السياسة «سعينا لتوصيل الرسالة في الأيام القليلة الماضية بأنه إذا تم استخدام الأسلحة الكيماوية للمرة الثالثة، فسيكون الرد أشد بكثير».

وأضاف «يمكنني القول إننا أجرينا مشاورات مع البريطانيين والفرنسيين، الذين انضموا إلينا في الضربة الثانية، واتفقوا معنا أيضا على أن استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى سيؤدي إلى رد أقوى بكثير».

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