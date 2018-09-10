بوتين يستبعد حلاً قريباً للنزاع مع اليابان حول جزر الكوريل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 07:46 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) مصافحًا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. (فرانس برس)

استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين إمكانية التوصل قريباً لتسوية للنزاع مع اليابان حول السيادة على جزر الكوريل، في موقف يبدو أنه يقلل من تفاؤل رئيس الوزراء الياباني حول احتمالات تسوية القضية في المستقبل المنظور.

وقال بوتين إثر لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي إن «هذه المسألة تم بحثها على مدى عقود، وسيكون من السذاجة بمكان الاعتقاد بأن حلها يمكن أن يكون سريعاً»، وفق «فرانس برس».

وتابع بوتين «لكننا على استعداد لبحث حلول مؤاتية لكل من روسيا واليابان، تحظى بموافقة شعبي البلدين». وقال بوتين إن موسكو وطوكيو حققتا تقدماً في بناء التعاون والروابط الاقتصادية في الجزر الأربع الواقعة في أقصى جنوب أرخبيل الكوريل والتي احتلها الاتحاد السوفياتي مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وتطالب اليابان بالسيادة عليها. وحال النزاع دون توقيع البلدين معاهدة سلام.

وبعد أن عقدا اجتماعات عدة في السنوات الأخيرة، أطلق آبي وبوتين عدة مشاريع اقتصادية في الجزر في مجالات إنشاء مزارع لتربية الأسماك والمحار، وتوليد الطاقة من الرياح، والسياحة. والعام الماضي اتفق البلدان على تسيير رحلات طيران مستأجرة لليابانيين من أبناء تلك الجزر لزيارة أضرحة أجدادهم. وقال بوتين «أنا على ثقة بأن علاقاتنا الثنائية ستكتسب زخمًا جديداً بعد هذه الزيارة».

وكان آبي أعرب، قبيل مغادرته فلاديفوستوك، عن أمله «بتحقيق تقدم على مسار حل النزاع الإقليمي وإبرام معاهدة سلام». وقال آبي لبوتين إن موسكو وطوكيو «تواجهان مهمة صعبة» لكن لدى زعيميهما «ثقة متبادلة» في مواصلة المفاوضات. وأكد الزعيمان أن بوتين سيقوم بزيارة رسمية إلى اليابان العام المقبل.

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