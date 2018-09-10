بارنييه: التوصل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال 8 أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 05:49 مساء
ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي. (أرشيفية: فرانس برس)

نقلت السفارة البريطانية في سلوفينيا على تويتر الإثنين عن ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا من التكتل قوله لمنتدى في سلوفينيا إن توقع التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع «واقعي».

وقال بارنييه وفقًا لمقتبسات بثتها محطة «سكاي نيوز»: «أعتقد أننا إذا كنا واقعيين فسنتمكن من التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من التفاوض وهي معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال ستة أوثمانية أسابيع». وأضاف «إذا أخذنا في الحسبان الوقت اللازم لعملية التصديق من مجلس العموم البريطاني من جانب والبرلمان والمجلس الأوروبيين من جانب آخر... فيتعين علينا التوصل لاتفاق قبل بداية نوفمبر. أعتقد أن هذا ممكن».

وقفز الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى له في خمسة أسابيع مدفوعًا بتلك الأنباء ليسجل 1.3052 دولار بما يمثل ارتفاعًا نسبته واحد بالمئة تقريبًا اليوم فيما ارتفع بنسبة 0.5% تقريبًا مقابل اليورو.

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