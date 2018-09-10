سالفيني يرد على انتقادات الأمم المتحدة لبلاده في مسألة المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 05:34 مساء
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني. (أرشيفية: الإنترنت)

هاجم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الإثنين المفوضة السامية الجديدة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه بعد انتقادها الطريقة التي يتم بها التعامل مع المهاجرين في إيطاليا.

وقال سالفيني في بيان إن «ايطاليا قبلت في السنوات الأخيرة السابقة 700 ألف مهاجر بينهم الكثير من المهاجرين غيرالشرعيين، ولم تحصل على أي مساعدة من بلدان أوروبية أخرى». وأضاف «لذا، لن نقبل بتلقي الدروس من أحد، أقله من الأمم المتحدة»، بحسب «فرانس برس».

وانتقدت باشليه في خطابها الأول أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هؤلاء الذين يبنون الجدران أمام المهاجرين، إضافة إلى قرار سالفيني بإغلاق موانىء إيطاليا بوجه القوارب التي تحمل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر. وقالت في جنيف إن «بناء الجدران وتعريض مجتمعات المهاجرين للخوف والغضب بشكل متعمد وفصل واعتقال العائلات ووقف برامج الإدماج: سياسات كهذه لا تقدم حلولًا طويلة الأمد لأحد، فقط المزيد من العدائية والبؤس والمعاناة والفوضى».

وقالت باشليه إنها سترسل فريقاً إلى إيطاليا لتقييم ما قالت إنه ارتفاع في العنف والهجمات العنصرية ضد المهاجرين والأشخاص من أصول أفريقية . وهزت سلسلة من الاعتداءات العنصرية إيطاليا في الأشهر الأخيرة، رغم أن حزب سالفيني «الرابطة» وحليفه «حركة الخمس نجوم» يؤكدون أن هذا ليس أمراً جديداً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تبدي استعدادها لدعم قطاع الكهرباء في ليبيا
ليبيا
اتحاد صناعات النفط في إيطاليا يبدي قلقه على استثمارات بلاده في ليبيا
ليبيا
«داخلية الوفاق»: مقر مؤسسة النفط تحت سيطرة الأجهزة الأمنية
ليبيا
النهر الصناعي: بدء ضخ المياه إلى طرابلس ومدن المنطقة الغربية
ليبيا
اجتماع وزاري عربي في القاهرة غدًا يبحث التطورات الليبية
ليبيا
السراج يبحث مع آمر المنطقة الوسطى تأمين الهدنة في ضواحي العاصمة
ليبيا
عودة التيار الكهربائي لحقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة
ليبيا
تصدير 8800 طن يوريا إلى إسبانيا
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
أنباء عن طلب «عمروش» التسلح بالجزائر في قمة ليبيا ونيجيريا
رياضة محلية
تقنية جديدة لتحديد هوية ضحايا هجمات 11 سبتمبر
منوعات
«نيويورك تايمز»: المخابرات الأميركية تستعد لشن غارات ضد «القاعدة» و«داعش» بجنوب ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل جديدة لسرقة السيارات