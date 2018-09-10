سالفيني يرد على انتقادات الأمم المتحدة لبلاده في مسألة المهاجرين

وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني. (أرشيفية: الإنترنت)

هاجم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الإثنين المفوضة السامية الجديدة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه بعد انتقادها الطريقة التي يتم بها التعامل مع المهاجرين في إيطاليا.

وقال سالفيني في بيان إن «ايطاليا قبلت في السنوات الأخيرة السابقة 700 ألف مهاجر بينهم الكثير من المهاجرين غيرالشرعيين، ولم تحصل على أي مساعدة من بلدان أوروبية أخرى». وأضاف «لذا، لن نقبل بتلقي الدروس من أحد، أقله من الأمم المتحدة»، بحسب «فرانس برس».

وانتقدت باشليه في خطابها الأول أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هؤلاء الذين يبنون الجدران أمام المهاجرين، إضافة إلى قرار سالفيني بإغلاق موانىء إيطاليا بوجه القوارب التي تحمل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر. وقالت في جنيف إن «بناء الجدران وتعريض مجتمعات المهاجرين للخوف والغضب بشكل متعمد وفصل واعتقال العائلات ووقف برامج الإدماج: سياسات كهذه لا تقدم حلولًا طويلة الأمد لأحد، فقط المزيد من العدائية والبؤس والمعاناة والفوضى».

وقالت باشليه إنها سترسل فريقاً إلى إيطاليا لتقييم ما قالت إنه ارتفاع في العنف والهجمات العنصرية ضد المهاجرين والأشخاص من أصول أفريقية . وهزت سلسلة من الاعتداءات العنصرية إيطاليا في الأشهر الأخيرة، رغم أن حزب سالفيني «الرابطة» وحليفه «حركة الخمس نجوم» يؤكدون أن هذا ليس أمراً جديداً.