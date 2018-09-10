ترامب ينتقد مجدداً كتاب بوب وودورد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 04:29 مساء
صورة مركبة للرئيس ترامب والمؤلف وودوارد. (فرانس برس)

حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً تقويض مصداقية كتاب الصحفي الاستقصائي بوب وودورد الذي يتناول عهده الرئاسي، مكرراً أن الكتاب يعتمد على أقوال مختلقة.

وكتب ترامب في تغريدة قبل أقل من 24 ساعة من صدور الكتاب، «كتاب وودورد مهزلة. إنه مجرّد هجوم آخر عليّ ضمن وابل من الهجمات التي تستهدفني، عبر استخدام مصادر مجهولة تم دحضها»، وفق «فرانس برس».

والمعروف عن وودورد كشفه لفضيحة «ووترغيت» التي دفعت الرئيس ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة عام 1974. ويصف الكاتب ترامب بأنه رئيس جاهل وعصبي ومصاب بجنون الارتياب، وهي أمور يسعى مساعدوه جاهدين لاستيعابها لتجنّب أسوأ التجاوزات.

ويأتي ذلك بعد قيام صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي بنشر مقالة من دون توقيع، يصف فيها مسؤولًا كبيرًا في الإدارة الأميركية كيف يبذل مساعدو الرئيس قصارى جهدهم للحدّ من تداعيات بعض قراراته المتهورة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النهر الصناعي: بدء ضخ المياه إلى طرابلس ومدن المنطقة الغربية
ليبيا
اجتماع وزاري عربي في القاهرة غدًا يبحث التطورات الليبية
ليبيا
السراج يبحث مع آمر المنطقة الوسطى تأمين الهدنة في ضواحي العاصمة
ليبيا
عودة التيار الكهربائي لحقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة
ليبيا
تصدير 8800 طن يوريا إلى إسبانيا
ليبيا
تقنية جديدة لتحديد هوية ضحايا هجمات 11 سبتمبر
منوعات
مؤسس «علي بابا» سيغادر منصبه على رأس المجموعة الصينية خلال عام
اقتصاد
فيديو شاهد على أروع الألحان الكروية الليبية في أدغال أفريقيا
رياضة محلية
«الزعيم» يدخل تحديًّا جديدًا «من العيار الثقيل» في القاهرة
رياضة محلية
قتيل و37 جريحًا ضحية في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة عالمية
فيديو للملاكم الليبي الزناد يجسد موقف الشعب من الحوار والموت
رياضة محلية
بن علي يحول مشاركته مع المنتخب الليبي في جنوب أفريقيا إلى كلمات
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل جديدة لسرقة السيارات