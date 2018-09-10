ترامب ينتقد مجدداً كتاب بوب وودورد

صورة مركبة للرئيس ترامب والمؤلف وودوارد. (فرانس برس)

حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً تقويض مصداقية كتاب الصحفي الاستقصائي بوب وودورد الذي يتناول عهده الرئاسي، مكرراً أن الكتاب يعتمد على أقوال مختلقة.

وكتب ترامب في تغريدة قبل أقل من 24 ساعة من صدور الكتاب، «كتاب وودورد مهزلة. إنه مجرّد هجوم آخر عليّ ضمن وابل من الهجمات التي تستهدفني، عبر استخدام مصادر مجهولة تم دحضها»، وفق «فرانس برس».

والمعروف عن وودورد كشفه لفضيحة «ووترغيت» التي دفعت الرئيس ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة عام 1974. ويصف الكاتب ترامب بأنه رئيس جاهل وعصبي ومصاب بجنون الارتياب، وهي أمور يسعى مساعدوه جاهدين لاستيعابها لتجنّب أسوأ التجاوزات.

ويأتي ذلك بعد قيام صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي بنشر مقالة من دون توقيع، يصف فيها مسؤولًا كبيرًا في الإدارة الأميركية كيف يبذل مساعدو الرئيس قصارى جهدهم للحدّ من تداعيات بعض قراراته المتهورة.