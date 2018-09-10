هجوم بسيارة مفخخة على مبنى حكومي في مقديشو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 01:22 مساء
موقع الهجوم في مقديشو (رويترز)

انفجرت سيارة ملغومة أمام مبنى رسمي في العاصمة الصومالية مقديشو، الإثنين، مما أدى إلى تدمير مبانٍ وسقوط عدد لم يحدد من الضحايا.

وقال الشرطي إبراهيم محمد، وفق ما نقل موقع «راديو سوا»، إن «انفجارًا هائلاً» وقع، وإن المعلومات الأولية لدى السلطات تفيد بأنه «نجم عن سيارة مليئة بالمتفجرات واستهدف المقر المحلي العام للحكومة في منطقة هودان».

وأوضح أن السيارة اقتحمت حاجزًا قبل أن تنفجر، وتابع: «ليس لدينا العدد الدقيق للإصابات لكن هناك مبنى انهار وأصيب أشخاص».

وتصاعدت سحب من الدخان الكثيف ناجمة عن الانفجار في المنطقة. وقال عثمان علي الذي كان قرب الموقع: «كان انفجارًا ضخمًا وغطى الغبار كل الأمكنة. رأيت أربعة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى»، وفق «راديو سوا».

وتظهر لقطات من المكان مباني منهارة أحدها مسجد، وعمال إنقاذ يبحثون بين الحطام.

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