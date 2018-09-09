الحزب الحاكم يتصدر الانتخابات التشريعية في السويد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 09:47 مساء
جانب من الانتخابات التشريعية. (أرشيفية: الإنترنت)

تصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، متقدمًا بفارق شاسع على منافسيه الرئيسيين، (المحافظون واليمين المتطرف)، بحسب ما أفادت نتائج استطلاعين لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

وبحسب هذين الاستطلاعين فإن الاشتراكيين الديمقراطيين سيحصلون على ما بين 25.4 % و26.2% وهي أسوأ نتيجة لهم منذ أكثر من قرن، وفق «فرانس برس». أما حزب «ديمقراطيو السويد»، اليميني المتطرف المناهض للهجرة، فسيحصل على ما بين 16.3% و19.2%، في حين أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات كانت تتوقع حصوله على 25% من الأصوات.

وأعطى استطلاع للرأي حزب «ديمقراطيو السويد» المركز الثاني، في حين أن استطلاعًا آخر أعطاه المركز الثالث. أما المحافظون فسيحصلون على ما بين 17.8% و18.4%، أي أقل بكثير مما حصلوا عليه العام 2014 عندما جمعوا 23%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الزعيم» يدخل تحديًّا جديدًا «من العيار الثقيل» في القاهرة
رياضة محلية
قتيل و37 جريحًا ضحية في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة عالمية
فيديو للملاكم الليبي الزناد يجسد موقف الشعب من الحوار والموت
رياضة محلية
بن علي يحول مشاركته مع المنتخب الليبي في جنوب أفريقيا إلى كلمات
رياضة محلية
السفارة الإيطالية تحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار
ليبيا
داخلية الوفاق: تحسن مستمر للأوضاع الأمنية في طرابلس
ليبيا
بالصور.. مواطن في البريقة يصطاد أضخم سمكة مارلين
ليبيا
مصرع طفل في انفجار لغم ببنغازي
ليبيا
القيادة العامة تشكل «مجموعة عمليات الجنوب» برئاسة بوخمادة
ليبيا
«نيويورك تايمز»: مسؤولون أميركيون التقوا ضباطًا فنزويليين لمناقشة إطاحة مادورو
دولى
الدولار يستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع في السوق السوداء
ليبيا
خبير اقتصادي يقترح تشكيل فريق من «الرئاسي» ومجلسي النواب والدولة لتوحيد المؤسسات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر تناول النعناع في هذه الحالات