الحزب الحاكم يتصدر الانتخابات التشريعية في السويد

جانب من الانتخابات التشريعية. (أرشيفية: الإنترنت)

تصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، متقدمًا بفارق شاسع على منافسيه الرئيسيين، (المحافظون واليمين المتطرف)، بحسب ما أفادت نتائج استطلاعين لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

وبحسب هذين الاستطلاعين فإن الاشتراكيين الديمقراطيين سيحصلون على ما بين 25.4 % و26.2% وهي أسوأ نتيجة لهم منذ أكثر من قرن، وفق «فرانس برس». أما حزب «ديمقراطيو السويد»، اليميني المتطرف المناهض للهجرة، فسيحصل على ما بين 16.3% و19.2%، في حين أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات كانت تتوقع حصوله على 25% من الأصوات.

وأعطى استطلاع للرأي حزب «ديمقراطيو السويد» المركز الثاني، في حين أن استطلاعًا آخر أعطاه المركز الثالث. أما المحافظون فسيحصلون على ما بين 17.8% و18.4%، أي أقل بكثير مما حصلوا عليه العام 2014 عندما جمعوا 23%.