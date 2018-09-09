ترامب يرد كتابيًّا في دعوى تشهير رفعتها ضده امرأة تتهمه بالتحرش

سامر زيرفوس المرشحة السابقة لبرنامج ذي أبرينتيس التلفزيوني الذي كان يقدمه دونالد ترامب. (فرانس برس)

سيقدم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ردودًا مكتوبة تحت القسم في دعوى تشهير رفعتها ضده امرأة تتهمه بالتحرش الجنسي، بحسب ما أوردت وسائل إعلام أميركية الأحد.

وكانت سامر زيرفوس، المشتركة السابقة في برنامج «ذي أبرينتس» التلفزيوني الذي قدمه ترامب على مدى سنوات في الفترة السابقة لتوليه الرئاسة، تقدمت في 2017 بشكوى قضائية ادعت فيها أن ترامب كذب في الرد على اتهاماتها له بتقبيلها عنوة وتلمّسها في 2007، وفق «فرانس برس»

وأوردت جريدة «واشنطن بوست» نقلاً عن مذكرة قضائية أن محامي الجانبين وافقوا على تبادل «الردود والاعتراضات المكتوبة» في مهلة تنتهي في 28 سبتمبر.

واتهمت عدة نساء ترامب بالتحرش بهن أو الاعتداء عليهن جنسيًّا بعد أن انتشر أوائل أكتوبر 2016 تسجيل اُلتُقط لترامب في 2005 يفاخر فيه بأنه «يفعل ما يشاء مع النساء» بما في ذلك مداعبة مناطق حميمة من أجسامهن. وقلل ترامب من أهمية تصريحاته في التسجيل، معتبرًا أنها «مبالغات»، واتهم النساء اللواتي تقدمن بشكاوى بالكذب.