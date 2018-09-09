رئيس الحكومة اليابانية يزور جزيرة ضربها الزلزال وخلفت 42 قتيلاً

رئيس الحكومة اليابانية شينزو ابي لدى زيارته بلدة اتسوما التي شهدت اسوء اضرار زلزال. (فرانس برس)

زار رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي، الأحد، جزيرة هوكايدو التي هزها الخميس زلزال أوقع 42 قتيلاً، بحسب آخر حصيلة.

وزار آبي مدينة سابورتو الكبيرة، حيث خلف الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجات، طرقات مقطعة ومنازل مدمرة، وفق «فرانس برس».

كما زار بلدة اتسوما الريفية الصغيرة التي تضررت كثيرًا من الزلزال وحيث طمر انزلاق هائل للتربة، سببه الزلزال، عدة منازل. وبعد زيارته الخاطفة عاد آبي إلى طوكيو، حيث ترأس اجتماعًا استثنائيًّا للحكومة يتوقع أن يخصص 540 مليون ين (4.2 ملايين يورو) لمساعدة المنطقة المتضررة.

وأُعلن بحسب وسائل إعلام يابانية أن عدد القتلى بلغ 42، في حين تقول السلطات المحلية إن الحصيلة 39 قتيلاً، ومفقود واحد. وكانت الحصيلة الأخيرة أفادت بمقتل 35 شخصًا.