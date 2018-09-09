فرنسا تنفق 4.2 مليارات دولار على أقمارها الصناعية العسكرية لحمايتها من التجسس

قمر صناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، يوم الأحد، أن فرنسا ستستثمر 4.2 مليارات دولار لتجديد وتطوير أقمارها الصناعية العسكرية لحماية شبكتها من تجسس محتمل من المنافسين.

وقالت في تصريح لقناة «سي نيوز» التلفزيونية الفرنسية: «سنعمل على تركيب كاميرات مراقبة في أقمارنا الصناعية حتى نعلم من يقترب منا»، وفق «فرانس 24».

وأوضحت، يوم الجمعة، أن فرنسا رصدت العام الماضي محاولات من جانب روسيا لاعتراض بث قمر صناعي عسكري استخدمه جيشا فرنسا وإيطاليا لتأمين الاتصالات. وتأتي خطة الاستثمار الفرنسية بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطة لإنشاء فرع جديد بالجيش الأميركي يعرف باسم «قوة الفضاء» بحلول العام 2020.

وأشارت بارلي إلى أن الحكومة الفرنسية، تُقيّم بناء حاملة طائرات أو حاملتين لتحل محل المنصة الموجودة حاليًّا.