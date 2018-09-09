بسبب حرائق الغابات.. المئات يستعدون لمغادرة ولاية كاليفورنيا الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 03:07 مساء
أحد رجال الإطفاء في كاليفورنيا (ا ف ب)

تكافح عناصر الإطفاء حرائق الغابات التي أدت إلى إغلاق طريق سريعة في شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، مع امتداد النيران عبر منطقة جبلية في غابة شاستا ترينتي لليوم الرابع، وفق ما أورد موقع «راديو سوا».

وتقول السلطات إن الحريق الذي أطلق عليه اسم «دلتا»، أتى على 40 ألفًا و500 فدان في سلسلة جبال كاسكيد منذ اندلاعه الأربعاء في منطقة غابات على طول نهر سكرامنتو، الذي يبعد نحو 402 كيلو متر شمال سان فرانسيسكو.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة أو وفيات، لكن النيران عطلت بشكل كبير حركة السفر. وتركز جهود عناصر الإطفاء على حماية المنازل المتناثرة والتجمعات السكنية الصغيرة في منطقة النيران، وهي غير كثيفة السكان.

وصدرت أوامر لنحو 150 شخصًا في مقاطعتي شاستا وترينتي للإجلاء. وأبلغت السلطات نحو 1600 من سكان بلدة دونسموير بالاستعداد لمغادرة منازلهم في أي لحظة.

ويشار إلى أن حريق دلتا يعد الأخير في سلسلة الحرائق التي اجتاحت المنطقة هذا الصيف، وقال المسؤولون إنه متعمد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بن علي يحول مشاركته مع المنتخب الليبي في جنوب أفريقيا إلى كلمات
رياضة محلية
السفارة الإيطالية تحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار
ليبيا
داخلية الوفاق: تحسن مستمر للأوضاع الأمنية في طرابلس
ليبيا
بالصور.. مواطن في البريقة يصطاد أضخم سمكة مارلين
ليبيا
مصرع طفل في انفجار لغم ببنغازي
ليبيا
القيادة العامة تشكل «مجموعة عمليات الجنوب» برئاسة بوخمادة
ليبيا
«نيويورك تايمز»: مسؤولون أميركيون التقوا ضباطًا فنزويليين لمناقشة إطاحة مادورو
دولى
الدولار يستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع في السوق السوداء
ليبيا
خبير اقتصادي يقترح تشكيل فريق من «الرئاسي» ومجلسي النواب والدولة لتوحيد المؤسسات
ليبيا
نيوزويك: هناك خلافات بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا
ليبيا
النهر الصناعي يُحذِّر من انقطاع المياه عن طرابلس والمنطقة الغربية
ليبيا
بالفيديو.. صلاح بادي: «الساعات القادمة ستكون حاسمة»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر تناول النعناع في هذه الحالات