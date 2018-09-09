موقع رسمي: خامنئي يحث الجيش الإيراني على «ترهيب» الأعداء

آية الله علي خامنئي

قال الموقع الرسمي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، يوم الأحد، إن خامنئي حث القوات المسلحة على زيادة قدراتها «لترهيب» الأعداء.

ونقل عنه الموقع خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط الجامعات العسكرية، وفق «رويترز»: «لتعززوا قدراتكم قدر المستطاع لأن قوتكم ترهب العدو وترغمه على التراجع».

يذكر أن حرس الثورة الإسلامية في إيران، أعلن اليوم الأحد، أنه أطلق السبت سبعة صواريخ على مقر حركة معارضة كردية إيرانية في العراق.

وأفاد بيان على الموقع الرسمي للحرس بأن «مقر الإرهابيين (...) ضرب السبت بسبعة صواريخ أرض»، أطلقتها فرقة من «قوة الفضاء التابعة للحرس»، وأدت الضربة إلى مقتل 11 شخصًا، حسب ما نقلت «رويترز» عن مصادر كردية.