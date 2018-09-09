قتيل و 9 مصابين في حادث دهس سيارة جنوبي موسكو

سيارة إسعاف

أفاد مصدر في مصلحة الطوارئ بالعاصمة الروسية موسكو، بأن سيارة «فولكسفاغن بولو» دهست مجموعة من الأشخاص جنوبي موسكو، الأمر الذي أدى إلى مصرع شخص على الأقل وإصابة 9 آخرين.

وقال المصدر، وفق «روسيا اليوم»، إن الحادث «وقع في شارع (نوفوتشيركاسكي بولفار)، وأصيب 9 أشخاص بجروح، وتوفي واحد منهم في سيارة الإسعاف».

من جهته، قال المكتب الصحفي لإدارة شرطة المرور بموسكو، في تقرير له اليوم الأحد، إن منفذ عملية الدهس هو مواطن من جمهورية قرغيزستان، قام بدهس مجموعة من الأشخاص عمدًا بعد خلافه معهم في أحد المقاهي، حيث ركب سيارته وقام بدهس خصومه. ولم يحاول الهروب من مكان الحادث.

من جهتها، أفادت قناة «Ren TV» التلفزيونية الروسية بأن المعتقل اسمه بيكجان اس وهو من مواليد عام 1997.