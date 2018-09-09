أوباما يدعو الناخبين إلى التعبئة لتغيير الغالبية في الكونغرس

الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما (ا ف ب)

دعا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الناخبين السبت في كاليفورنيا إلى التعبئة لتغيير الغالبية في الكونغرس، ودان ما وصفه بـ«سياسة الخوف» التي يتبعها دونالد ترامب، دون أن يأتي على ذكر اسم الرئيس.

وقال أوباما، أمام حشد كبير في مدينة آناهايم بمقاطعة أورانج المعقل التقليدي للجمهوريين في الولاية المؤيدة الديمقراطيين بشكل عام، إنّ الأمة تواجه «لحظة تحد».

ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية، يأمل الديمقراطيون في استعادة السيطرة على مجلس النواب. وقال أوباما: «إنها لحظة مهمّة في تاريخنا، لدينا الفرصة لنُعيد القليل من الكرامة لحياتنا السياسية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف الرئيس الديمقراطي السابق البالغ من العمر 57 عامًا: «إذا لم نردّ، فإن الأمور يمكن أن تزداد سوءًا (...) وستملأ أصوات أخرى الفراغ»، داعيًا الناخبين إلى إرسال إشارة واضحة وإنهاء «دوامة الغضب والانقسام».

وأكد أن «أكبر تهديد لديمقراطيتنا ليس فردًا واحدًا (...) بل عدم الاكتراث واللامبالاة».

وتابع أوباما أن الرهان لا يتعلق بالديمقراطيين وحدهم حاليًا بل بكل الأميركيين، إذ إن «الناس يشعرون بالخوف» بسبب سلسلة من المسائل، ذكر منها نظام الضمان الصحي المضطرب ونفقات التعليم المرتفعة وارتفاع حرارة الجو وغيرها.

ويتناقض هذا الخطاب المقتضب الذي أكد فيه أوباما دعمه مرشحين محليين، مع خطاب ألقاه قبل يوم في ولاية إيلينوي وهاجم فيه بعنف ترامب، خلافًا للصمت الذي التزمه بموجب تقاليد أميركية تمنع أي رئيس سابق من انتقاد خليفته.

ورد ترامب خلال زيارة ولاية داكوتا الشمالية على تصريحات أوباما بسخرية. وقال: «أشعر بالأسف، كنت أتابعه لكنني غفوت»، مثيرًا الضحك بين الحضور. واتهم الرئيس الديمقراطي السابق بأنه ينسب لنفسه إنجاز «أمور رائعة تشهدها البلاد حاليًا».