تصل إلى آلاف اليوروهات.. الشرطة الألمانية تبحث عن مجهول يوزع نقودًا على السكان

عملة نقدية أوروبية. (أرشيفية:الإنترنت)

عثر عدد من الأشخاص في مدينة مانهايم، بوسط ألمانيا، على خطابات بها أوراق نقدية تصل إلى آلاف اليوروهات، وُضعت في صناديق البريد الخاصة بهم، في شارعين بحي ليندنهوف بجنوب المدينة، القريب من نهر الراين، حسبما ذكر موقع «شبيغل» الألماني.

وقالت الشرطة في المدينة الشهيرة الواقعة بين نهر الراين ونهر النيكار، إنها تسلمت، حتى الجمعة، أربعة مظاريف بداخلها آلاف اليورهات، وأن مرسل تلك الخطابات مجهول.

وتتوقع الشرطة الألمانية أن يكون الشخص الذي قام بإرسال تلك الخطابات مختلاً عقليًّا. وناشدت المواطنين الذين يجدون في صناديق بريدهم مظاريف بها نقود أن يسلموها للشرطة. كما دعت الأقارب والممرضين إلى الحديث عن خطورة مثل هذه الأمور (خصوصًا) بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض الخرف (الزهايمر)، حسب جريدة «شتوتغارتر ناخريشتن».

وإذا تمكنت الشرطة من معرفة الشخص الذي وزع تلك المظاريف فستقوم بإعادة الأموال إليه، وإلا فسيكون من حق مَن وجد النقود أن يأخذ نصيبه القانوني منها.