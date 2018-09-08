تصل إلى آلاف اليوروهات.. الشرطة الألمانية تبحث عن مجهول يوزع نقودًا على السكان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 09:14 مساء
عملة نقدية أوروبية. (أرشيفية:الإنترنت)

عثر عدد من الأشخاص في مدينة مانهايم، بوسط ألمانيا، على خطابات بها أوراق نقدية تصل إلى آلاف اليوروهات، وُضعت في صناديق البريد الخاصة بهم، في شارعين بحي ليندنهوف بجنوب المدينة، القريب من نهر الراين، حسبما ذكر موقع «شبيغل» الألماني.

وقالت الشرطة في المدينة الشهيرة الواقعة بين نهر الراين ونهر النيكار، إنها تسلمت، حتى الجمعة، أربعة مظاريف بداخلها آلاف اليورهات، وأن مرسل تلك الخطابات مجهول.

وتتوقع الشرطة الألمانية أن يكون الشخص الذي قام بإرسال تلك الخطابات مختلاً عقليًّا. وناشدت المواطنين الذين يجدون في صناديق بريدهم مظاريف بها نقود أن يسلموها للشرطة. كما دعت الأقارب والممرضين إلى الحديث عن خطورة مثل هذه الأمور (خصوصًا) بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض الخرف (الزهايمر)، حسب جريدة «شتوتغارتر ناخريشتن».

وإذا تمكنت الشرطة من معرفة الشخص الذي وزع تلك المظاريف فستقوم بإعادة الأموال إليه، وإلا فسيكون من حق مَن وجد النقود أن يأخذ نصيبه القانوني منها.

العقوبة والمكافأة
ويقول موقع «هيلفرايشه انفوس» الألماني إن مَن يعثر على شيء قيمته تفوق 10 يورو، ممنوع أن يحتفظ به وإنما يسلمه لصاحبه. ويضيف الموقع أن القانون الألماني نص على مكافأة لمَن يعثر على شيء ويسلمه لصاحبه. فإذا كانت قيمة هذا الشيء أقل من 500 يورو، فمن حق مَن عثر عليه أن يحصل على 5% من قيمة الشيء. أما إذا تخطت القيمة 500 يورو فيحصل على 25 يورو، إضافة إلى 3% من قيمة هذا الشيء.

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تصل إلى آلاف اليوروهات.. الشرطة الألمانية تبحث عن مجهول يوزع نقودًا على السكان