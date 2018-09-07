ترامب يطلب من وزير العدل كشف هوية كاتب «مقالة نيويورك تايمز»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، وزير العدل جيف سيشنز إلى التحقيق في المقالة غير الموقعة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، وقالت إنها لمسؤول كبير في الإدارة ندد بشكل فاضح بطريقة حكم ترامب.

وقال ترامب في تصريح صحفي على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، «أقول إن على جيف أن يحقق» لمعرفة «من هو كاتب هذه المقالة، لأنني أعتقد بالفعل أن المسألة تتعلق بالأمن القومي».

وكان ترمب هاجم كاتب المقالة واصفًا إياه بـ«الجبان»، مطالبًا الصحيفة بتسليم كاتبه إلى الحكومة فورًا، بل وصفت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، المسؤول الأمريكي البارز في الإدارة بأنه «جبان»، وحثته على الاستقالة.